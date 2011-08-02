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«Радиоприбор» разделяется
ОАО «Радиоприбор», специализирующееся на производстве комплектующих специзделий для флота России и для экспортных заказов, выделит производство по государственному оборонному заказу в отдельное направление.
На прошлой неделе акционеры завода приняли решение реорганизовать АО в форме выделения из него ОАО «Военно-промышленный комплекс «Радиоприбор» (ОАО ВПК «Радиоприбор»). Генеральным директором новой компании избран гендиректор ОАО «Радиоприбор» Михаил ХАРЧЕНКО.
Уставный капитал ОАО «ВПК «Радиоприбор» равен 23 млн 370 тыс. рублей, он состоит из 2 млрд 337 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая.
Формирование уставного капитала ВПК «Радиоприбор» осуществляется за счет уменьшения уставного капитала ОАО «Радиоприбор» и добавочного капитала ОАО «Радиоприбор».
При этом 23 млн 252,248 тыс. акций АО «Радиоприбор», принадлежащих зарегистрированному в Москве ЗАО «Активные операции, будут конвертированы в акции ВПК «Радиоприбор», принадлежащие ЗАО. Отметим, что «Активные операции» являются дочерней компанией «Радиоприбора», которому принадлежит 51% акций ЗАО.
Расчет количества акций, распределенных акционерам, голосовавшим против или не принимавшим участие в голосовании по вопросу реорганизации: на одну обыкновенную акцию ОАО «Радиоприбор» номинальной стоимостью 1 рубль каждая распределяется 16 акций ОАО ВПК «Радиоприбор» номинальной стоимостью 1 копейка.
Досье "ЗР"
АО «Радиоприбор» - крупнейший производитель радиоэлектронной техники на Дальнем Востоке. В настоящее время уставный капитал АО «Радиоприбор» составляет 155 млн 14 тыс. 985 рублей. Он разделен на 155 млн 14 тыс. 985 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Председателю совета директоров Игорю БОРБОТУ принадлежит 72,7536% акций. 15% принадлежит ЗАО «Активные операции», 5,0159% - Михаилу Харченко.
По итогам реорганизации уставный капитал ОАО «Радиоприбор» составит 131 млн 762,737 тыс. рублей и будет разделен на 131 млн 762,737 обыкновенных акций номиналом 1 рубль.
Деятельность ОАО «Радиоприбор» связана, прежде всего, с получением государственных заказов, а также экспортных заказов через ФГУП «Рособоронэкспорт». «На ближайшие три года прогноз является положительным, что должно позволить не только восстановить разрушенное за годы перестройки хозяйство, но, что самое главное, укрепить кадровое состояние предприятия. Сокращать производство, реконструировать основные фонды и изменять профиль деятельности общества не планируется», - отмечается в материалах предприятия.
Отметим, что по итогам 2010 года ОАО «Радиоприбор» получило 95,961 млн рублей чистой прибыли, что в более чем в 11 раз превышает показатель 2009 года. При этом чистая прибыль выросла в 1,5 раза, до 1 млрд 382,781 млн рублей.
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