Вот уже близится День знаний, и вместе с государственными школами свои двери для учеников откроют и частные школы Владивостока, которых на сегодня зарегистрировано около 12.

Каждая из владивостокских частных школ имеет свои особенности и отличия в учебной программе, а также разнообразный пакет дополнительных занятий. В приморской столице на сегодня действует также одна уникальная школа, где ученикам, по желанию, кроме стандартного аттестата государственного образца, выдается и американский диплом High School Diploma.

Все частные школы на сегодня имеют одну организационно-правовую форму – некоммерческие образовательные учреждения – и лицензии на оказание образовательных услуг.

Но образование нельзя назвать бизнесом. Так считает директор старейшей частной школы Владивостока «Святая Ольга» Ольга ЛУПАЛОВСКАЯ. «Это услуга, которую оказывают детям и родителям, и в эту сферу идут по призванию, так как прибыли она не приносит, - говорит она. - Все деньги, получаемые от родителей в качестве родительской платы, идут на нужды учеников и повседневные нужды школы, даже та прибыль, что есть, впоследствии тратится на развитие школы. Поэтому сказать, что это бизнес, будет заблуждением. Да, конечно, были школы-однодневки, которые создались ради получения прибылей, но они очень быстро закрылись, так как это нерентабельно».

Как отметила Ольга Владимировна, у каждой из владивостокских частных школ есть своя «изюминка». «Какие-то школы создавались как учебные заведения для работы с одаренными детьми и имеют поддержку государства. В них идут как раз дети, имеющие какие-то особенные навыки, и дети, родители которых могут позволить оплатить достаточно высокую стоимость обучения. В подобных школах обучаются дети состоятельных родителей. В нашей школе основной состав учеников – это дети бизнесменов «средней руки», хотя есть среди родителей и достаточно состоятельные люди. Наша школа отличается индивидуальным подходом к каждому ученику и небольшими классами по 5-7 человек, что позволяет уделить внимание каждому. Приводят к нам также детей, которые, проучившись некоторое время в государственной школе, получили какую-либо психологическую травму. К примеру, был у нас мальчик-первоклашка, которого мама-бизнесмен привела к нам после муниципальной школы. Суперактивный ребенок попал к пожилому педагогу, которая не смогла справиться с очень подвижным ребенком. Тогда мама приняла решение отдать сына к нам, - рассказывает Ольга Лупаловская. – Старшеклассников же в нашу школу приводят для того, чтобы их хорошо подготовили к выпускным экзаменам и экзаменам на поступление».

На сегодня, как отметила директор «Святой Ольги», обучение первоклашки в школе обходится родителю в 12 тысяч рублей в месяц, кроме этого, 3 тысячи рублей стоит питание и 300 рублей - доставка в пригородную зону, где находится школа, существующая на рынке услуг порядка 20 лет.

Как рассказала «ЗР» директор школы «Дарина» Ирина СУХАРЕВА, работа частной школы «Дарина» выстроена в виде непрерывного процесса образования и идет в режиме «детский сад-школа». Тем самым учениками школы становятся в основном дети, которые уже посещали детский сад «Дарина», и которые хорошо знакомы педагогам. Именно поэтому адаптация детей к школьному процессу происходит гораздо успешнее, чем в государственных школах, куда ребенок попадает из привычной среды детского сада.

Владивостокские частные школы объединяет между собой то, что большинство из них существует уже не первый год, и в них работают педагоги, для которых работа с детьми - это призвание. Из плюсов частной школы стоит отметить маленькие классы и возможность выбрать углубленное изучение тех или иных предметов. Практически все работающие во Владивостоке частные школы расположены в пригородной зоне, что является еще одним значительным плюсом для многих родителей. Во многих частных школах после основных занятий дети остаются на дополнительные кружки или же проводят время на свежем воздухе, которого так не хватает в городе.

Кроме того, следует помнить: имея форму негосударственного образовательного учреждения, частные школы имеют ограничения на использование полученных от родителей средств, что отталкивает от этой сферы фирмы-однодневки.Поэтому обучение детей в частных школах больше призвание, чем бизнес.