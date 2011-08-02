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Дальневосточный логистический форум пройдет во Владивостоке
14-20 сентября во Владивостоке впервые пройдет Дальневосточный логистический форум, основная цель которого – познакомить предприятия региона с новейшими технологиями логистики и создать бизнес-площадку для активного диалога грузовладельцев, логистических операторов, торговых и производственных компаний региона.
«В современных условиях тема логистики актуальна как никогда, - считает Елена РАУД, генеральный директор региональной сети кадровых агентств и учебного центра «Успех» – организатор форума. - Передовые компании используют логистику в качестве боевого средства в конкурентной борьбе, чтобы сохранить и расширить свою клиентуру, минимизировать издержки и увеличить прибыль. К участию в форуме приглашаются руководители торговых, производственных и логистических компаний, директора и менеджеры по логистике, коммерческие директора, руководители и менеджеры по закупу, категорийные менеджеры, руководители складских подразделений, Представители государственных органов и научных учреждений в области логистических процессов. Участие в форуме - реальная возможность обмена практическим опытом внедрения логистических методов в компаниях различных сфер деятельности, установления новых деловых контактов, встреч с потенциальными клиентами».
Программа мероприятия более чем разнообразна – в рамках форума пройдет целый ряд семинаров-практикумов, проведут которые известные российские эксперты в области логистики из Москвы - Игорь СКРИННИК, консультант, бизнес-тренер, Андрей ГОЛУБЧИК, кандидат экономических наук, доктор делового администрирования, Виктор ШИКОВ, генеральный директор ООО «Тримас Групп» и др.
Ключевое событие форума состоится 16 сентября – участников приглашают на научно-практическую конференцию «Логистические решения: опыт и перспективы», в которой примут участие как эксперты российского уровня, так и руководители предприятий, работающих на рынке Дальнего Востока.
Форум проводится при содействии администрации Приморского края. Генеральный партнер – группа транспортных компаний «Восток», генеральный информационный партнер - ИК «Золотой Рог».
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