www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Дальневосточный логистический форум пройдет во Владивостоке

02 Августа 2011, 15:10 | Владивосток

14-20 сентября во Владивостоке впервые пройдет Дальневосточный логистический форум, основная цель которого – познакомить предприятия региона с новейшими технологиями логистики и создать бизнес-площадку для активного диалога грузовладельцев, логистических операторов, торговых и производственных компаний региона.

«В современных условиях тема логистики актуальна как никогда, - считает Елена РАУД, генеральный директор региональной сети кадровых агентств и учебного центра «Успех» – организатор форума. - Передовые компании используют логистику в качестве боевого средства в конкурентной борьбе, чтобы сохранить и расширить свою клиентуру, минимизировать издержки и увеличить прибыль. К участию в форуме приглашаются руководители торговых, производственных и логистических компаний, директора и менеджеры по логистике, коммерческие директора, руководители и менеджеры по закупу, категорийные менеджеры, руководители складских подразделений, Представители государственных органов и научных учреждений в области логистических процессов. Участие в форуме - реальная возможность обмена практическим опытом внедрения логистических методов в компаниях различных сфер деятельности, установления новых деловых контактов, встреч с потенциальными клиентами».

Программа мероприятия более чем разнообразна – в рамках форума пройдет целый ряд семинаров-практикумов, проведут которые известные российские эксперты в области логистики из Москвы - Игорь СКРИННИК, консультант, бизнес-тренер, Андрей ГОЛУБЧИК, кандидат экономических наук, доктор делового администрирования, Виктор ШИКОВ, генеральный директор ООО «Тримас Групп» и др.

Ключевое событие форума состоится 16 сентября – участников приглашают на научно-практическую конференцию «Логистические решения: опыт и перспективы», в которой примут участие как эксперты российского уровня, так и руководители предприятий, работающих на рынке Дальнего Востока.

Форум проводится при содействии администрации Приморского края. Генеральный партнер – группа транспортных компаний «Восток», генеральный информационный партнер - ИК «Золотой Рог».

Автор: Елена Ардальянова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru