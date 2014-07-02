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Китайская авиакомпания обожглась во Владивостоке с первой попытки
AirChina, одна из крупнейших авиакомпаний Китая, планирует начать выполнение регулярных рейсов из Пекина во Владивосток уже в осенний сезон. Первая попытка китайцев выйти на дальневосточный рынок авиаперевозок закончилась легко прогнозируемым провалом – авиакомпания слишком завысила ожидания от загрузки рейсов и не провела должной рекламной кампании.
Как уже сообщал «Золотой рог», AirChina планировала начать выполнять давно ожидавшиеся рейсы с 3 июня. Полеты предполагалось осуществлять четыре раза в неделю на самолете Boeing-737. Однако ближе к сроку китайцы уведомили ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) о том, что запуск регулярных рейсов по маршруту «Пекин - Владивосток» откладывается на неопределенный срок.
Источник «ЗР» на рынке пояснил, что AirChina форсировала действия по выходу во Владивосток: «Китайцы не берут в расчет тот фактор, что при выходе на новый рынок иногда приходится на первоначальном этапе жертвовать прибылью, на которую можно выйти только после последующей раскрутки. Для них это послужит уроком».
Приход AirChina должен увеличить частоту рейсов на маршруте «Владивосток - Пекин» до 6 раз в неделю. В настоящее время в столицу Китая дважды в неделю летают самолеты авиакомпании «Сибирь» (S7). «Мы очень рассчитываем на приход AirChina и считаем, что направление «Владивосток – Пекин» будет достаточно востребованным. Особенно если авиаперевозчик предложит гибкие тарифы», - заявили «ЗР» в местных турагентствах.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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