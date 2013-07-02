В Приморье крабовые аукционы суд признал законными

На прошлой неделе Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Виталия КУРИЛЕНКО, рассмотрев в судебном заседании дело по иску заместителя прокурора края в защиту публичных интересов к Приморскому территориальному управлению Росрыболовства, департаменту рыбного хозяйства администрации Приморского края, ООО «Акваресурс-ДВ», ООО «Тайфун» о признании результатов торгов недействительными, в удовлетворении заявленных требований отказал.

За этими сухими строчками судебного решения стоит почти полугодовалое юридическое разбирательство с получившей скандальную известность крабовой историей. Историей, которую определенные силы попытались представить под своим, особом криминально-коррупционным, соусом.

Но данное разбирательство показало, что это крабовое дело - не только анализ в суде юридических нюансов рыбного законодательства. Как оказалось - это еще и борьба бизнеса против бизнеса, в которую почему-то оказались вовлечены госструктуры. По сути, государство с его мощнейшим властным ресурсом в виде тех же силовиков и высокопоставленных чиновников. Как же получилось, что бизнес манипулирует государственными структурами для защиты своих личных экономических интересов, в то время когда страна пытается сломать эту порочную практику давления и использования административного ресурса?

Если оглянуться назад, то история с крабовыми аукционами началась как банальная разборка между коммерческими компаниями.

В ноябре месяце в Приморском крае прошли крабовые аукционы. В ходе торгов победителями признаны компании ООО «Акваресурс-ДВ» и ООО «Тайфун». Тогда аукционы принесли государственному бюджету 371 млн руб. Однако после торгов, представители компаний - не допущенных к аукциону ОАО «ПБТФ» и ЗАО «Восток Джапан» - заявили о том, что критерии научного лова ограничивают право на участие в торгах, а это, в свою очередь, приведет к социальному взрыву. На возмущение и обращения участников рынка среагировали силовые структуры и работники прокуратуры.

Впрочем, какой может социальный взрыв быть у компании, которая свои крабовые лимиты отдает на откуп сахалинским компаниям? Да и заявка ПБТФ была подана на 200 тонн краба, то есть осваивать эти лимиты могло всего одно судно с экипажем в 20 человек. А потеря такого количества потенциальных рабочих мест уж точно не привет к массовым волнениям трудящихся.

Но бизнес работает в жесткой конкурентной среде, а вся пиар-деятельность компаний направлена, прежде всего, на защиту интересов компании. Особенно когда на кону миллионы.

Поэтому неудивительно, что уже потом представитель ОАО «ПБТФ» Александр ПЛЕЧИЙ скромно поведает журналистам, освещающим процесс, что их компания в суд пошла по «политическим» мотивам. Не понравилась рыбакам часть 4 статьи 57 Федерального закона «О рыболовстве».

Но еще в конце 2012 г. многие государственные мужи понимали, что «научные» договоры - это закон, а госструктурам никак нельзя выступать против законов.

Вот только наша крабовая история развивалась по принципиально другому пути. Обыски в территориальном управлении Росрыболовства, обыски и выемки документов в компании «Акваресурс ДВ», возбуждение уголовного дела, выемка документов и допросы сотрудников ТИНРО-Центра и арест руководителя приморского управления Росрыболовства Александра ИВАНКОВА, отдавшего военной службе более 30 лет, имеющего 11 правительственных наград и множество благодарностей. Так развивался этот «экономический спор». И здесь уже трудно сказать, есть ли в этой цепочке событий государственный интерес. Хотя следствие по делу Александра Иванкова продолжается и до суда еще далеко, но видно, чиновник невольно стал инструментом для запугивания и оказания давления на всех участников процесса.

Но сегодня можно уверенно утверждать, что не стоит приравнивать коммерческие интересы нескольких рыбодобывающих компаний к интересам России. Хотя февральская проверка прокуратуры Приморского края, выявившая «серьезные нарушения федерального законодательства в сфере распределения водных биологических ресурсов», вроде как вписывалась в некий государственный интерес. Оно и понятно: если есть сигнал о том, что возможное нарушение закона присутствует в этой или иной сфере экономики, то надзирающий орган обязан принять меры.

Не вполне понятно только дальнейшее развитие событий. А именно - поданный иск в защиту «публичных интересов». В официальной формулировке иска заложена вся суть противоречий крабового дела. Общество плохо понимает, какие его интересы могут быть в споре хозяйствующих субъектов. А юристы, хорошо знающие дело, и вовсе разводили руками, утверждая, что в этом деле делят не краба, а наглядно показывают, что бывает с теми, кто идет против влиятельного административного ресурса.

Неслучайно судья на протяжении всего процесса, на каждом судебном заседании пытался выяснить, в чем нарушены интересы общества. Из четырех оснований, заявленных в иске, ни одно не подходило. Например, один из основных доводов - что аукционы нельзя было проводить ввиду того, что район промысла закрыт, - опроверг выступающий на стороне истца генеральный директор компании «Восток Джапан» Андрей ТЕМНЫХ. Который честно заявил, что этот довод ошибочный, так как реализация на торгах права на добычу никоим образом не влияет на открытие или закрытие районов промысла. Кроме того, право на осуществление промысла - это не договор, а разрешение на промысел, которое выписывается после снятия запрета.

Или другое основание – государственный бюджет получил недостаточно средств от крабового аукциона. От ресурса, который государство уже финансово оценило перед тем, как выставить на аукцион, - и цена фактической продажи на аукционе превысила эти суммы.

Именно натянутость оснований прокурорского иска вызывала сомнение экспертов, следящих за процессом. Как можно найти публичные интересы, если представители компаний и представитель прокуратуры в своих выступлениях приводят одни и те же доводы, доказательства и документы. Вот только цели у них разные: бизнес приводит аргументы, чтобы получить доступ к крабовому ресурсу, а надзирающий орган - чтобы общественный интерес защитить.

Не вписываются в систему государственных интересов и приказы администрации края, лишившие победителей аукционов квот вопреки решениям суда. Поэтому логично задать вопрос. Есть ли у общества вопросы к подобным документам? С одной стороны, нет, ведь это коммерческое дело, но раз уж общество полгода втягивали в крабовую историю, то, может, теперь оно вправе получить ответы на вопрос, как оказалось что действия властей Приморья выгодны прежде всего компаниям, которые уже отметились «судебным тандемом». А если в этом есть сомнения, то на последнем судебном заседании по публичным интересам представитель администрации Приморского края подал ходатайство за подписью руководителя департамента рыбного хозяйства администрации края Александра ПЕРЕДНЯ, в котором краевая власть, являющаяся ответчиком, «внезапно» меняет позицию и признает все требования истца обоснованными. Основания, в которых суд не нашел госинтересов.

Как здесь не вспомнить, что государство уже давно столкнулось с тем, что распределение квот в регионах часто связано с громкими коррупционными скандалами. Слишком велик соблазн региональных чиновников поучаствовать в дележке рыбных ресурсов России. Неслучайно еще в 2008 г. функции наделения квотами предприятий переданы федеральным структурам, а не местной власти в лице губернаторов и их команд. Поэтому крабовые аукционы в Приморье проводили чиновники Росрыболовства, согласно требованиям базового Федерального закона «О рыболовстве».

Примечательно, что судья Арбитражного суда Овчинников, ранее рассматривавший иски компаний «ПБТФ» и «Восток Джапан», не нашел нарушений в аукционной документации. Так, может, объяснения нужны не только общественности, а вышестоящим органам власти?

Возможно, ответ на этот вопрос вновь найдется в суде. И именно такие судебные разбирательства и решения формируют в нашей стране уважительное отношение к закону и государству.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.