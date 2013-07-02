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Бывший вице-мэр Владивостока "всплыл" в Санкт-Петербурге

02 Июля 2013, 13:50 | Владивосток

Новым генеральным директором "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" назначен Роман Карманов. Он сменил на этом посту Дмитрия Киселева. Эту информацию Лениздат.Ру подтвердили в редакции "КП в Петербурге".

Ранее Роман Карманов занимал должность вице-мэра Владивостока, в администрацию города он пришел в июне 2012 года. На посту Карманов курировал вопросы транспорта, международных отношений, рекламы и СМИ. В мэрию он перешел с должности генерального директора приморского филиала "Комсомольской правды".

11 июня 2013 года Карманов подал в отставку. "В моем уходе из администрации города не нужно искать скрытых смыслов и подоплек – их нет, - написал Роман на личной странице в Facebook. - Это решение продиктовано осознанным желанием продолжить профессиональный рост в той сфере, которой я отдал больше 15 лет своей жизни – есть накопленные знания, идеи и опыт, которые мне хотелось бы реализовать. Куда именно я ухожу – вы скоро узнаете".

Источник Лениздат.Ру охарактеризовал нового генерального директора "КП в Петербурге" как инициативного и амбициозного человека. Уход с поста Дмитрия Киселева источник связал с "политическими делами в Москве". По его мнению, в Петербурге к Киселеву относились "очень хорошо", но в Москве "ушли те, кто поддерживал и продвигал Киселева".

Как сообщили порталу в пресс-службе Москвы, глава ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин находится в командировке, остальные сотрудники комментировать информацию не уполномочены.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: СМИ  кадры  назначение 



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Комментарии

  • Псевдоним14:37, 02.07.2013#

    хорошо, не глав. врачом. .

  • Иван00:36, 03.07.2013#

    Именно "всплыл"Управленец нулевойКроме как костюм и рубашки носить больше ничего не умеетСлаво богу подальше от нас :)

  • К слову00:38, 03.07.2013#

    Неудачник :)

  • Псевдоним12:44, 07.07.2013#

    лучше б всплыл в золотом роге. толку как от куска. . .

  • Псевдоним12:58, 07.07.2013#

    А чё. . камень так плохо превязали? что он всплыл?. .

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