Бывший вице-мэр Владивостока "всплыл" в Санкт-Петербурге

Новым генеральным директором "Комсомольской правды в Санкт-Петербурге" назначен Роман Карманов. Он сменил на этом посту Дмитрия Киселева. Эту информацию Лениздат.Ру подтвердили в редакции "КП в Петербурге".

Ранее Роман Карманов занимал должность вице-мэра Владивостока, в администрацию города он пришел в июне 2012 года. На посту Карманов курировал вопросы транспорта, международных отношений, рекламы и СМИ. В мэрию он перешел с должности генерального директора приморского филиала "Комсомольской правды".

11 июня 2013 года Карманов подал в отставку. "В моем уходе из администрации города не нужно искать скрытых смыслов и подоплек – их нет, - написал Роман на личной странице в Facebook. - Это решение продиктовано осознанным желанием продолжить профессиональный рост в той сфере, которой я отдал больше 15 лет своей жизни – есть накопленные знания, идеи и опыт, которые мне хотелось бы реализовать. Куда именно я ухожу – вы скоро узнаете".

Источник Лениздат.Ру охарактеризовал нового генерального директора "КП в Петербурге" как инициативного и амбициозного человека. Уход с поста Дмитрия Киселева источник связал с "политическими делами в Москве". По его мнению, в Петербурге к Киселеву относились "очень хорошо", но в Москве "ушли те, кто поддерживал и продвигал Киселева".

Как сообщили порталу в пресс-службе Москвы, глава ИД "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин находится в командировке, остальные сотрудники комментировать информацию не уполномочены.

ZRPRESS.RU, Владивосток.