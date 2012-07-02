Гендиректор "Аэро-Груза" вошел в состав нового совета директоров "Владивосток Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля, ZRPRESS. Генеральный директор ООО "Аэро-Груз" (оператор грузового терминала в аэропорту Владивосток) Анатолий СЫТНИК вошел в состав нового совета директоров ОАО "Владивосток Авиа", избранный на годовом собрании.

Места в совете директоров авиакомпании сохранили председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин БАСЮК и председатель комитета профсоюзов авиаработников "Владивосток Авиа" Владимир ХИТРИХЕЕВ. Остальные четыре места поделили менеджеры "Аэрофлота".

Акционеры "Владивосток Авиа" также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года из-за чистого убытка в размере 2 млрд 002,441 млн рублей.

В настоящее время контрольный пакет ОАО "Владивосток Авиа" принадлежит "дочке" "Аэрофлота" ООО "Аэрофлот-финанс" - 52,156% акций. ООО "Аэро-Груз" владеет 27,1267%, еще 12% находятся в номинальном держании в Финпромбанке.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».