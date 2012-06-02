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Сайт ДВФУ выиграл в номинации «Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока»

02 Июня 2012, 02:14 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня, ZRPRESS. В Хабаровске состоялась церемония награждения победителей юбилейной, десятой Дальневосточной интернет-премии «Стерх-2012».

Официальный интернет-ресурс Дальневосточного федерального университета впервые был заявлен в конкурсе интернет-сайтов Дальнего Востока. Первый опыт оказался удачным – по количеству проголосовавших именно за сайт ДВФУ наш корпоративный портал заслуженно занял верхнюю строчку соответствующей номинации.

Как отмечают организаторы, интернет-премия «Стерх» присуждается за значительный вклад в области создания и развития сетевых информационных ресурсов (коммерческих и некоммерческих), за образовательную и научную деятельность, за индивидуальные интернет-проекты (в том числе блоги), является средством поощрения компаний-лидеров в области ИТ, а также вручается за большой вклад в развитие сети Интернет на Дальнем Востоке.

С 1 марта по 15 мая проходил этап интернет-голосования, во время которого посетители сайтов могли отдать свой голос за понравившийся интернет-ресурс. В итоге было заявлено 200 претендентов на 10 номинаций. Сначала были определены 30 финалистов, из которых экспертный совет выбрал 10 лауреатов премии.

– Премия уникальна тем, что в ней исключены варианты сговора или ошибки в подсчете баллов, ведь независимые эксперты находятся в разных городах и даже странах. Это – честная премия, – поделился заместитель руководителя административного департамента ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», академик Всероссийской интернет-академии, председатель экспертного совета премии и организационного комитета ДВИФ Андрей Свинчуков.

Финалистов и лауреатов премии определял экспертный совет, состоявший из специалистов различных областей, связанных с информационными технологиями.

Николай Артеменко.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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