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Новый терминал Кневичи - "коробка" без тепла и воды
Как отметил на совещании членов коллегии Росграницы, прошедшем во Владивостоке 2 июня, заместитель руководителя ведомства Борис ХАЙТОВИЧ, новый терминал аэропорта Владивосток не будет готов в установленные сроки - в третьем квартале 2011 года, передает корреспондент РИА "Дейта".
«Он вообще в 2011 году построен не будет, по моим оценкам, сдача может состояться на ранее второго квартала 2012 года, так как строительная готовность в аэропорту низкая – не решены вопросы по теплу, канализации, воде. Вообще не понимаю, когда будет новый терминал», - заявил Хайтович.
Генеральный директор ЗАО «Терминал Владивосток» (дочерняя компания ЗАО «Международный аэропорт Шереметьево») Дмитрий ЧЕРНЕНКОВ парировал, что в настоящее время готово 90% фасадной части, ведется работа по коммуникациям. Низкая готовность не соответствует действительности, так как предложения подготовлены, акты подписаны и прием-передача может быть осуществлена в июне этого года.
«МАШ не отвечает за котельную, водопровод и коммуникации - это работа подрядчиков и администрации Приморского края. Окончательные сроки сдачи нового аэровокзального комплекса на 47 тыс. кв.м. – 31.10.2011 года», - сообщил Черненков.
На это Борис Хайтович возмутился, что «в октябре так и будет стоять "коробка" без тепла и воды. Что её отапливать тепловыми пушками? Росграница не подпишет приёмки без подведения всех коммуникаций. Опоздание уже идет на 6-7 месяцев, и над этим надо задуматься краевой администрации в том числе».
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