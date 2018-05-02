Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"

В любом случае пионеру сетевой торговли во Владивостоке работать оставалось недолго

Редакции деловой газеты «Золотой Рог» стала известна реальная причина закрытия магазина торговой сети «Вл-Март» в районе остановки «Дальпресс» во Владивостоке. Напомним, что некогда широко развитая сеть принадлежит компании «В-Лазер».

По официально неподтвержденным данным долг только данного конкретного магазина на момент закрытия достиг 12 млн рублей. Еще раз обращаем внимание, что данные официально не подтверждены.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», бизнес продали сети «Фрэш 25». В прошлом году по такой же схеме уже прекратил свою деятельность магазин на Ильичева, 4, – вместо него появился “Фрэш 25". Вице-президент группы Сергей Митрофанов рассказывал СМИ, что окончательно разочаровался в розничной торговле и будет держаться впредь от нее подальше. Понятное дело, что плачевные итоги вполне могли стать главным источником такого разочарования.

Сегодня в магазине вовсю хозяйничают представители нового владельца - «Фрэш 25», которые проводят ревизию. По некоторым сведениям само здание осталось в собственности «В-Лазера», а «Фрэш-25» стала якорным арендатором. Костяк коллектива также всего останется работать с новым хозяином магазина. По крайней мере многим рядовым сотрудникам предложено написать заявление об увольнении со старого места работы и трудоустройстве на «новом». Также есть сведения, что новый владелец торопится с запуском обновленного магазина и, очевидно, «Фрэш 25» откроется на «Дальпрессе» на пару недель раньше заявленного срока. То есть, ближе к середине мая.

Газета «Золотой Рог» продолжает следить за ситуацией.