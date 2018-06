Во Владивостоке с бизнесменами составили диалог об ИТ-технологиях

Приморские предприниматели рассмотрели новые возможности ведения бизнеса с помощью IT-технологий. Разобраться в этой сфере, рассказав о составляющей IT-инфраструктуры, бизнесменам помогли представители компаний Microsoft, Xerox и «Акцент».

На 75-м заседании Бизнес-Клуба «Диалоги» во Владивостоке, посвященном теме «Новые возможности для бизнеса. IT-инфраструктура – неизбежные расходы или инструмент развития компаний?», собравшиеся представители местного бизнеса обсудили ставшую насущной необходимость самим проявлять активный интерес к IT-технологиям.

Почему эта тема сейчас очень актуальна, рассказала председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий ДФО, президент PR-агентства «Бабич и Партнеры» Инесса БАБИЧ. Актуальность темы, по ее словам, обусловлена тем, что информационные технологии в бизнес-процессах за последнее время серьезно изменились и поменяли статус. Раньше технологии рассматривались исключительно как расходная статья бюджета компании, и управление этими ресурсами сводилось к тому, чтобы снизить на них расходы. Сегодня IT-технологии становятся одними из важнейших инструментов реализации бизнес-стратегии компании, поэтому стоит всерьез задуматься над тем, как организовать работу в IT-инфраструктуре с прибылью для предприятия. «Если вы сегодня не будете первыми, завтра вас опередят конкуренты», - предупреждает Инесса Бабич.

Директор департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края Алексей ЩУРОВ поделился опытом работы с IT-технологиями. «На данный момент, наверное, нет ни одного предприятия, не использующего IT-технологии. И мы уже давно ушли от того определения IT-технологий, когда их функция заключалась лишь в установке компьютера и протяжке сетей. Сейчас они помогают выстраивать систему, которая помогает выполнять основную работу с наибольшим качеством и с наименьшими затратами. Администрация края также старается держать руку на пульсе, нас стимулируют к этому и сами бизнесмены. Они не хотят идти на прием, они хотят общаться, не выходя из дома за чашечкой кофе. Мы стараемся по мере возможности создать такую форму общения, и здесь не обойтись без применения IT-технологий». Как пример – реализация проекта «Электронное правительство».

Прибывшие на заседание представители компаний рассказали о возможностях ведения бизнеса с помощью IT-технологий. Так, Владимир ЕРОНИН, директор по продажам Microsoft в Сибири и на Дальнем Востоке (Новосибирск), рассказал о контроле над бизнес-процессами. Он выделил несколько мировых трендов, определяющих работу IT-технологий: «Первый – это ориентация IT на потребителя. Сейчас ни для кого не секрет, что многие сотрудники выполняют часть личных дел на работе, и, находясь дома, что-то делают для работы. Это смешение между рабочими и личными задачами и называется ориентацией IT на потребителя.

Второй тренд – это отмена концепции фиксированного рабочего стола, так называемые удаленные работники. Суть этого веяния заключается в том, что все больше сотрудников разных компаний являются мобильными сотрудниками.

И третий тренд – это не экономия на IT, а экономия с помощью IT. На сегодняшний день, согласно нашим исследованиям, в структуре расходов компаний в России затраты на IT составляют 2-3%, в США затраты 5-7%. Во время кризиса затраты на IT большинством компаний урезаются, также как и затраты на обучение персонала и дальние командировки. Однако эта мнимая экономия ведет к неэффективности бизнеса. Так, эффективность труда в России в 3-5 раз ниже, чем США. В такой IT-емкой отрасли, как банковская, разрыв больше в 10 раз. Вывод напрашивается сам собой. Сокращение затрат на IT не выгоден. Лучшим решением станут точечные инвестиции, которые могут принести хорошие результаты в ближайшем будущем.

Еще один гость Бизнес-Клуба «Диалоги» Константин ВОРОБЬЕВ, директор ГК «Акцент», в своем выступлении, посвященном стратегическим целям предприятия IT, а именно о возврате инвестиций, посоветовал самим внедряться в IT-технологии, а не слепо доверять IT-специалистам. Константин Воробьев поддержал высказывание Владимира Еронина о том, что инвестиции в IT должны быть точечными и точно рассчитанными. «В одном случае необходимость объемных инвестиций в IT-технологии однозначная, в другом - что-то следует отдать на аутсорсинг, возможно, что-то надо отдать в «облака», чтобы не тратиться на ненужные технологии, уменьшая прибыль компании. Поэтому важно грамотно разобраться, что и зачем вам нужно», - подвел итог Константин Воробьев.

Надежда САВИНЫХ, газета "Золотой Рог", Владивосток.