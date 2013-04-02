"Аэрофлот" отдал контроль над "Владивосток Авиа" "Сахалинским авиатрассам"

ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» в рамках создания единой Дальневосточной авиакомпании (ДВА) передало 52,156% акций ОАО «Владивосток Авиа» (входит в группу компаний «Аэрофлот») 100%-ной «дочке» группы - ОАО «Сахалинские авиатрассы» (САТ). Ранее было принято решение создать региональную авиакомпанию на Сахалине, а не во Владивостоке. Решение можно считать спорным, если не брать в расчет факт тяжелого финансового положения «Владивосток Авиа» и, самое главное, заинтересованность властей Сахалина в базировании ДВА на острове. Увы, но власти Приморья в этой партии проиграли по своей вине.

Напомним, что совет директоров «Аэрофлота» одобрил создание единой Дальневосточной авиакомпании в конце августа 2012 года. До этого гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ говорил, что такая авиакомпания будет создана путем объединения «Владивосток Авиа» и САТ, при этом у нее должен быть полностью обновлен парк воздушных судов. «В ближайшем обозримом будущем - это 10-15 новых машин», - сказал Савельев. Контрольный пакет акций нового авиаперевозчика будет у «Аэрофлота», остальные акции - у дальневосточных субъектов Федерации.

«Золотой Рог» уже сообщал, что инициатором и зачинщиком процесса по созданию ДВА является губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН. И это понятно, на Сахалине развиваются нефтегазовые проекты, есть потребность в качественном авиасообщении и, самое главное, есть клиенты, готовые за него платить. Руководители других дальневосточных субъектов неоднократно и единогласно высказывались за идею региональной авиакомпании, но дальше слов дело не двигалось. Вопрос дотирования весьма болезненный для бюджетов территорий.

100% акций ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» были переданы «Аэрофлоту» в апреле 2012 года. В настоящее время летный парк «Сахалинских авиатрасс» насчитывает два Boeing 737-200, один Boeing 737-500, по два канадских Bombardier DHC-8-200 и DHC-8-300, три Ан-24РВ и два Ан-12.

Правительство Сахалинской области также предложило «Аэрофлоту» сделать аэропорт «Южно-Сахалинск» базовым для этой авиакомпании на Дальнем Востоке.

«Этому крупнейшему российскому авиаперевозчику нужна будет база на Дальнем Востоке, то есть какой-то аэропорт в ДФО должен стать базовым для «Аэрофлота». Во Владивостоке сегодня, вы знаете, какие проблемы существуют, Камчатка по определению не может стать такой базой, хабаровский аэропорт находится в частной собственности. А аэропорт «Южно-Сахалинск» - пока что ФГУП. Если нам передадут аэропорт в областную собственность, мы готовы подписать соглашение с «Аэрофлотом» и сказать: ребята, участвуйте в реконструкции этого аэропорта и делайте его базовым», - отметил губернатор.

Эксперты отмечают, что выбор в пользу САТ имеет под собой и другую подоплеку. Прошедшее аудит IOSA (Международная ассоциация воздушного транспорта) ОАО «Владивосток Авиа» последние несколько лет находится в зоне убыточности, в том числе и из-за того, что в свое время именно приморская авиакомпания была вынуждена «по просьбе сверху» взять на себя перевозки пассажиров обанкротившейся «Дальавиа», перестраивая свое расписание. Кроме того, у авиакомпании были проблемы с лизингодателями, из-за чего «Владивосток Авиа» была вынуждена расстаться с дальнемагистральными самолетами Airbus А-330 и выплатить приличные штрафы.

Досье "ЗР"

ОАО «Владивосток Авиа» входит в группу компаний «Аэрофлот» с 2011 года. В настоящее время основу летного парка авиакомпании составляют шесть самолетов Ту-204-300 и шесть А-320. Основным владельцами «Владивосток Авиа» являются «Аэрофлот» и ООО «Аэро-Груз» (27,1267%). Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка.

Лучше всего ситуацию иллюстрирует «Мы не получили достаточных доказательств того, что общество получит в обозримом будущем положительный финансовый результат (прибыль) по итогам деятельности, достаточный для реализации отложенных налоговых активов», - говорится в аудиторском заключении ЗАО «БДО».

«Владивосток Авиа» в 2012 году увеличило чистый убыток по РСБУ по сравнению с 2011 годом на 46,1% - до 2 млрд 931,224 млн рублей. Выручка сократилась на 10,2%, до 10 млрд 263,175 млн рублей. Доходы от авиаперевозок в 2012 году составили 9 млрд 860,98 млн рублей или 96,1% от общего объема выручки. Кредиторская задолженность компании увеличилась с 4 млрд 343,728 млн рублей на начало 2012 года до 8 млрд 18,681 млн рублей на 31 декабря 2012 года. Отметим, что в 2012 году «Владивосток Авиа» получило 73,015 млн рублей в виде субсидии из краевого бюджета по внутрикраевым перевозкам.

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности отмечается, что ухудшение финансового положения предприятия связано с реализацией мероприятий, направленных на исправление сложной финансовой ситуации, сложившейся в компании.

«Владивосток Авиа» в 2012 году сократила перевозки пассажиров на 4,4%, до 1,160 млн. Как следствие, в общем рейтинге российских авиакомпаний по итогам 2012 года «Владивосток Авиа» занимает 12-е место, тогда как годом ранее была на 9-м.

Снижение позиции по итогам 2012 года компания объясняет реализацией стратегии интеграции в группу компаний «Аэфрофлот», утвержденной советом директоров в части реорганизации парка воздушных судов. Согласно принятому решению, в 2012 году были выведены из эксплуатации три А-330, находящиеся в операционном лизинге. Досрочное расторжение договоров аренды А-330 привело к дополнительным затратам и нехватке оборотных средств. В случае еще с одним А-320 истек срок лизинга.

Следует отметить, что ровно год назад, в марте 2012 года, «Владивосток Авиа» перешла под 100% коммерческое управление ОАО «Аэрофлот», в рамках которого приморская авиакомпания выступает как партнер-оператор. «Аэрофлот» сегодня осуществляет 100% продажу билетов на рейсы «Владивосток Авиа», определяя при этом маршрутную сеть. Так, все дальнемагистральные линии были переориентированы на среднемагистральные маршруты.

Как следствие, на 1 января 2013 года стоимость чистых активов (балансовая стоимость имущества за вычетом долговых обязательств) ОАО «Владивосток Авиа» была отрицательной и составляла -5,424 млрд рублей. «Существенное снижение стоимости чистых активов связанно с накопленным убытком», - поясняет компания. А как же плюсы от интеграции в «Аэрофлот»?

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.