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Назначен новый гендиректор "Совфрахт-Владивосток"
Генеральным директором ООО "Совфрахт-Владивосток" назначен Александр ХРУСТАЛЕВ, ранее занимавший должность заместителя генерального директора судоходной компании "Моорконсервис", говорится в сообщении группы компаний "Совфрахт-Совмортранс" (головная компания ОАО "Совфрахт").
"Бывший генеральный директор ООО "Совфрахт-Владивосток" Алексей ДОГОНАШЕВ покидает свой пост в связи с нарушением корпоративной этики и утратой доверия акционеров", - поясняется в сообщении.
Александр Хрусталев работает в сфере морского транспорта на протяжении последних 15 лет, имеет большой опыт в организации бизнес-процессов и управлении перевозками грузов, в том числе в открытии и развитии компаний "с нуля".
ООО "Совфрахт-Владивосток" основано в 2001 году под эгидой ГК "Совфрахт-Совмортранс". Группа "Совфрахт-Совмортранс" (головная компания ОАО "Совфрахт") занимается экспедиторской деятельностью, а также оказывает услуги по перевозке морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Группа владеет двумя портовыми стивидорными комплексами (ЗАО "Астраханский морской торговый порт" и компанией "Феррум+", оперирующей рудным комплексом в Ильичевском морском торговом порту), пятью предпортовыми контейнерными терминалами (в Санкт-Петербурге, Ильичевске и Одессе). Кроме того, компания оперирует складами и терминалами хранения легковых автомобилей на правах аренды.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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