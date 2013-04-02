www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Наука и образование
Распечатать

Выездные тренинги для дальневосточников – новый тренд в обучении

02 Апреля 2013, 00:53 | Владивосток

Дальневосточные учебные центры все активнее внедряют в практику выездные семинары и тренинги. Как показывает практика, они пользуются спросом, так как дают возможность насыщенного отдыха, знакомств - полезных и приятных - и увлекательной учебной программы.

Довольно активно использует этот формат Центр развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум» – несколько выездных тренингов за границей прошли с большим успехом. На майские праздники агентство приглашает в Пекин на тренинг Игоря НЕЗОВИБАТЬКО «Мужчины и женщины: личная жизнь, семья и бизнес».

Досье «ЗР»

Игорь Незовибатько - один из лучших мотивационных бизнес-тренеров России; в 2007 году был признан «Лучшим тренером личностного роста» в номинации «Профессионал» Международной Ассоциацией профессионалов развития личности.

В русле новых трендов движется и Дальневосточный учебный центр «Успех» - 8-15 сентября 2013 года состоится уникальный  выездной тренинг Яны БЛЭКВЕЛДЕР «Коучинг» в Гонконге. Как говорят организаторы – это уникальная возможность  совместить  в одной поездке  отдых, яркие, незабываемые впечатления от Гонконга и знания, так необходимые каждому человеку!

Досье «ЗР»

Яна  Блэквелдер  - коуч, который вот уже несколько лет  ведет международные программы по коучингу,  работая с группами в США, Европе и, конечно, России. Она наша соотечественница, но уже много лет живет и работает в  Нью-Йорке.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Елена Ленская
Теги: семья  бизнес  семинары  коуч  Гонконг  китай  тренинги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru