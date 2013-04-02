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Выездные тренинги для дальневосточников – новый тренд в обучении
Дальневосточные учебные центры все активнее внедряют в практику выездные семинары и тренинги. Как показывает практика, они пользуются спросом, так как дают возможность насыщенного отдыха, знакомств - полезных и приятных - и увлекательной учебной программы.
Довольно активно использует этот формат Центр развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум» – несколько выездных тренингов за границей прошли с большим успехом. На майские праздники агентство приглашает в Пекин на тренинг Игоря НЕЗОВИБАТЬКО «Мужчины и женщины: личная жизнь, семья и бизнес».
Досье «ЗР»
Игорь Незовибатько - один из лучших мотивационных бизнес-тренеров России; в 2007 году был признан «Лучшим тренером личностного роста» в номинации «Профессионал» Международной Ассоциацией профессионалов развития личности.
В русле новых трендов движется и Дальневосточный учебный центр «Успех» - 8-15 сентября 2013 года состоится уникальный выездной тренинг Яны БЛЭКВЕЛДЕР «Коучинг» в Гонконге. Как говорят организаторы – это уникальная возможность совместить в одной поездке отдых, яркие, незабываемые впечатления от Гонконга и знания, так необходимые каждому человеку!
Досье «ЗР»
Яна Блэквелдер - коуч, который вот уже несколько лет ведет международные программы по коучингу, работая с группами в США, Европе и, конечно, России. Она наша соотечественница, но уже много лет живет и работает в Нью-Йорке.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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