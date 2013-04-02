Плюсы и минусы самой востребованной профессии современности

В феврале 2013 года кадровый холдинг АНКОР и первый официальный интернет-работодатель Workle опросили 6 500 специалистов по продажам. Респонденты рассказали, как относятся к своей профессии и к чему в ней стремятся.

Исследование проходило по всей России. В опросе приняли участие представители различных должностей: 32% – ведущие специалисты, 21% – специалисты и консультанты, 15% – руководители отделов продаж. Сферы деятельности компаний, в которых они работают, варьируются от розничной торговли, туризма, IT и коммуникаций до строительства, страхования и финансовых услуг.

На протяжении последних лет профессия в продажах остается в разряде наиболее дефицитных. Она по-прежнему воспринимается довольно неоднозначно на рынке труда. С одной стороны, этому способствует система образования: она не готовит таких специалистов для многих секторов рынка – например, IT, FMCG или промышленности. С другой стороны, сложившаяся ситуация объясняется невысоким престижем профессии.

Ниже представлены основные преимущества и недостатки сферы продаж, какими их видят участники рынка.

Ради чего работают?

Главный мотив работы в этой профессии для 69% респондентов – это возможность высокого заработка. Большая часть специалистов по продажам в России зарабатывает сегодня от 31 000 до 50 000 рублей, но есть и те (13%), чья зарплата составляет свыше 100 000 рублей (8%) и более 150 000 рублей (5%).

Около 29% респондентов из Владивостока указали, что их месячный доход составляет от 31 000 до 50 000 р., в то время как в Хабаровске аналогичный уровень дохода у 35% опрошенных. Более 100 000 р. в месяц получают 13% - опрошенных специалистов по продажам во Владивостоке и 3% в Хабаровске.

На вопрос о преимуществах работы чаще всего звучали следующие ответы: «В продажах наиболее объективно соотношение труд/результат/вознаграждение»;

«Продажник – лицо компании: это дар, помноженный на желание обучаться и развиваться, умение видеть в клиентах только хорошее и извлекать пользу даже из отрицательного опыта», «Нет начальников, будильников и понедельников».

Что мешает?

32% респондентов считают, что в их окружении работа в сфере продаж не является престижной. Участники опроса отмечают, что все еще сильны стереотипы: специалист по продажам приравнивается к продавцу, который стоит за прилавком магазина или вовсе занимается «спекуляцией».

Что касается специалистов Владивостока, то основными причинами недовольства профессией респонденты указывают: нестабильный уровень дохода (48%), эмоциональное выгорание (44%) и завышенные планы продаж (41%).

В свою очередь, в Хабаровске на первое место выходят: эмоциональное выгорание (48%), завышенные планы продаж (47%), нестабильный уровень дохода (45%)

Среди комментариев респондентов встречаются такие: «Надоедает постоянно находиться в состоянии гонки. Представители других профессий могут периодически расслабляться. А у тебя не жизнь, а пословица: как потопаешь, так и полопаешь»; «У половины моих коллег из продаж руководство не умеет планировать: редко, когда план по продажам действительно выполним. Еще реже случается, когда директор объясняет, как тебе этот план можно выполнить»; «Муж-программист считает, что я вообще могла не получать высшее образование, ведь я работаю в продажах, а оно там никак не может пригодиться…»

Что ждет в будущем?

Более 60% опрошенных специалистов по продажам во Владивостоке и Хабаровске планируют работать в этой сфере более 10 лет, что говорит о формировании зрелого отношения к профессии в целом.

Проблема низкого престижа работы в продажах должна решаться путем объединения ключевых игроков рынка труда. Так, уже сейчас кадровый холдинг АНКОР, первый официальный Интернет-работодатель Workle и портал SuperJob являются организаторами национальной премии «Менеджер по продажам России 2013».

Премия «Менеджер по продажам-2013» – это награда за выдающиеся успехи в области продаж. C 18 марта по 31 августа 2013 года на территории всей России будет проводиться конкурс с общим призовым фондом более полутора миллионов рублей. Его цель – повышение привлекательности и престижа профессии. По итогам отбора будут определены лучшие из менеджеров по продажам в рамках различных номинаций. Главный приз в размере одного миллиона рублей получит самый успешный специалист в своей профессии.

«На протяжении последних нескольких лет мы говорим о том, что одними из самых востребованных специалистов на рынке труда были и остаются профессионалы в сфере продаж, - сообщает Наталья КОВАЛЕНКО, директор дивизиона «Дальний Восток» кадрового холдинга АНКОР. - Время идет – а конкуренция на рынке за специалистов по продажам только усиливается. Причины кроются как в сложной демографической ситуации, так и в характерном для Дальнего Востока явлении – оттоке персонала. Менеджеры по продажам – это активные и мобильные люди, гораздо более легкие на подъем, чем специалисты других функциональных подразделений компании. В сложившихся условиях компании должны пересмотреть подход к поиску и подбору персонала – например, расширить возрастные рамки для потенциальных кандидатов. До сих пор мы, к сожалению, сталкиваемся с желанием работодателя рассматривать соискателей до 35-40 лет.

Сложности поиска также связаны с тем, что в глазах многих людей работа в продажах не престижна: по их мнению, она не требует специальных навыков, знаний, образования и т. д. Однако это мнение не верно – в большинстве сфер бизнеса работодатели при поиске менеджеров по продажам обращают внимание на наличие профильного образования у кандидата. Для успешных продаж и компетентного взаимодействия с клиентом специалист по продажам оборудования, IT-продуктов, химического сырья или средств защиты растений должен иметь образование в этой области и хорошо понимать продукт, с которым работает. Как правило, именно из таких профессиональных продажников вырастают руководители подразделений, собственники и директора компаний.

Мы понимаем ценность функции продаж и хотим обратить на нее внимание бизнес-сообщества с тем, чтобы наши российские компании могли конкурировать с западными, в том числе и по качеству функции продаж».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.