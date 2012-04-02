Андрей Шишкин одобрил ход подготовки энергоинфраструктуры Владивостока к саммиту АТЭС-2012

ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля, ZRPRESS. Заместитель министра энергетики РФ Андрей Шишкин в составе делегации Минэнерго России проинспектировал объекты строительства энергетической инфраструктуры г. Владивостока и о. Русский для проведения саммита АТЭС-2012.

В воскресенье, 1 апреля, делегация с вертолета осмотрела энергообъекты материковой части, в том числе подстанции «Патрокл», «Зеленый угол», ЛЭП «Зеленый угол – Русская» с переходом через пролив Босфор Восточный. На островной территории Андрей Шишкин лично посетил подстанции «Русская», «Центральная», «Коммунальная», «Океанариум», источники генерации (три мини-ТЭЦ), осмотрел распределительные сети электро- и теплоснабжения.

После о. Русский делегация проверила ход реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа. Кроме того, заместитель министра энергетики РФ провел встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским по вопросам перспективного развития региональной энергоинфраструктуры.

Продолжением рабочего визита стало 21-е заседание Оперативного штаба Минэнерго России по подготовке объектов электроэнергетики г. Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012.

С докладом о выполнении планов-графиков проектирования и строительства объектов энергоснабжения саммита выступил генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко, который сообщил, что энергоснабжение Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), НОК «Приморский океанариум» и коммунальной инфраструктуры о. Русский обеспечивается бесперебойно и в объемах, заявленных потребителями.

По вопросу сдачи в эксплуатацию объектов энергоснабжения Игорь Джурко доложил, что после мини-ТЭЦ «Северная» следующими энергообъектами, введенными в эксплуатацию, станут распределительные электросети 35 кВ с двумя подстанциями и первый пусковой комплекс мини-ТЭЦ «Центральная», состоящий из четырех водогрейных котлов (51,6 Гкал/ч), электротехнического корпуса, четырех распределительных пунктов с кабельными линиями 10 кВ, магистральной тепловой сети до ДВФУ, системы водоснабжения и резервуара для хранилища топлива.

«Получение требуемых разрешений по этим объектам произойдет в апреле, таким образом, мы не только фактически, но и документально подтвердим энергоснабжение ДВФУ по постоянной схеме, что позволит полностью закрыть вопрос ввода в эксплуатацию объекта саммита в части его энергообеспечения, – прокомментировал генеральный директор ОАО «ДВЭУК». – Также в текущем месяце совместно с подразделением «Газпрома» мы закончим работу по врезке в центральный газопровод, после чего оборудование мини-ТЭЦ «Центральная» заработает на газе. Аналогичные работы завершены на мини-ТЭЦ «Северная» – уже около месяца она потребляет экологичное топливо».

Игорь Джурко подчеркнул, что компания прикладывает значительные усилия по сокращению сроков получения разрешительной документации для всех своих объектов. Параллельно ОАО «ДВЭУК», являясь заказчиком строительства, жестко контролирует работу проектных и подрядных организаций, применяет штрафные санкции к поставщикам оборудования, срывающим сроки поставки.

Андрей Шишкин особо отметил помощь энергетикам в оформлении разрешительной документации со стороны органов исполнительной власти, поблагодарив за оперативное решение вопросов присутствовавшего на заседании вице-губернатора Приморского края Владимира Балана.

По итогам выступлений руководителей ОАО «ДВЭУК», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ДРСК», ОАО «ДГК», ОАО «Газпром», НОК «Приморский океанариум», заместитель министра энергетики РФ заострил внимание докладчиков на неукоснительном соблюдении сроков работ, согласованных с Минэнерго России.

В завершение заседания Андрей Шишкин выразил удовлетворение ходом подготовки энергоинфраструктуры Владивостока к саммиту АТЭС-2012 и сообщил, что работа Оперативного штаба продолжится 6 апреля в Москве.

Досье: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО.Инвестиционная программа компании в 2008-2012 гг. составила 89,6 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 38,34 млрд рублей.



