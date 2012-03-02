Схему пропуска через ПП Пограничный разработают уже сейчас

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта, ZRPRESS. Приступить к разработке схемы пропуска через государственную границу Российской Федерации в реконструируемом автомобильном грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска Пограничный необходимо уже сейчас. До конца июля 2012 г. технологическая схема должна быть разработана. Такую задачу поставил заместитель руководителя Росграницы Борис Хайтович на заседании оперативного штаба в пункте пропуска Пограничный.

В технологической схеме предполагается учесть характеристики пункта пропуска, заложенные в проекте его реконструкции.

До открытия пункта пропуска необходимо протестировать разработанную технологическую схему и, таким образом, проверить эффективность работы самого пункта пропуска до его сдачи в эксплуатацию в сентябре 2012 г.

На сегодняшний день строительными бригадами полностью выполнены работы по демонтажу дорожных плит, дизельной электростанции, навесов объектов, переданных от ЗАО «ИАА «Приморье». Разработано 350 тыс. кубических метров грунта, завезены материалы для инженерных сетей, железобетонные кольца, лотки и люки на 25−30 % от общей потребности пункта пропуска.

Напомним, по проекту реконструкции автомобильного пункта пропуска Пограничный расчетная пропускная способность составляет 4 000 человек и 1 300 автомобилей в сутки, в том числе: 600 легковых автомобилей, 200 автобусов и 500 грузовых транспортных средств.

В ходе заседания оперативного штаба проектному институту ФГУП ГИПРОНИИ ДВО РАН было указано на необходимость ускорить передачу генеральному подрядчику (ООО «Стройсити») смет и рабочей документации по реконструкции автомобильного пункта пропуска Пограничный.

При осмотре места строительства объектов пункта пропуска также было рекомендовано администрации Пограничного муниципального района обратить внимание на поддержание порядка на приграничной территории.

Выполнение работ по реконструкции и оснащению пункта пропуска в соответствии с заключенным Росграницей Государственным контрактом от 16.12.2011 № 111−СМР осуществляет ООО «Стройсити» (г. Хабаровск). Цена контракта — 1 млрд. 440 млн. руб., срок исполнения – сентябрь 2012 года.

В рамках реконструкции данного пункта пропуска также планируется строительство стационарного досмотрового комплекса контроля крупногабаритных грузов. Работы выполнит ОАО «Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники» (г. Киров) в соответствии с Государственным контрактом от 14.12.2011 № 107−ИДК/СМР, цена которого составила более 256,5 млн руб., срок исполнения – сентябрь 2012 года.

По проекту реконструкции автомобильного пункта пропуска Пограничный строительство новых объектов определено на земельном участке, расположенном в непосредственной близости от линии российско-китайской государственной границы и граничащем с инфраструктурой приграничного торгово-экономического комплекса «Пограничный – Суйфэньхэ».

Заседание Оперативного штаба по координации и оперативному согласованию вопросов проектирования и строительства (реконструкции) пунктов пропуска, задействованных в подготовке и проведении саммита АТЭС-2012, состоялось 1 марта 2012 года в рамках рабочей поездки по Хабаровскому и Приморскому краям заместителя Росграницы Бориса Хайтовича.

В заседании приняли участие руководитель ФГКУ Росгранстрой Сергей Сазонов, руководитель ДВТУ Росграницы Виктор Елютин, представители пограничной, таможенной служб, администрации Приморского края, Пограничного муниципального района, руководство проектного института ФГУП ГИПРОНИИ ДВО РАН, подрядной организации ООО «Стройсити», Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой и сотрудники регионального отдела ДВТУ Росграницы в г. Владивостоке, сообщает Росграница.

«Золотой Рог».