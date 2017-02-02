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Владивостокский отель "Хаятт" продадут в Москве
АО «Российский аукционный дом» назначило торги по продаже недостроенного гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке на 8 июня. Аукцион пройдет по классической схеме - очные торги с аукционистом.
Для предстоящего аукциона будет заказан новый отчет об оценке рыночной стоимости актива. Его будет выполнять одна из компаний так называемой «большой четверки» - PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG.
Заказчиком оценки выступает АО «Наш дом – Приморье» (100% акций находится в собственности Приморского края).
В состав недостроенного гостиничного комплекса входит здание отеля площадь 6 тыс. 058 кв. м (готовность 79%) и здание SPA-комплекса площадь 2 тыс. 633 кв. м (готовность 52%). Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. метров, на которых расположен гостиничный комплекс.
Ранее «Наш дом – Приморье» отменил электронный аукцион по продаже отеля, назначенный на 28 февраля.
Начальная цена лота в июле 2016 года была установлена в размере 8 млрд 505,312 млн рублей, минимальная цена продажи - 5 млрд 952,312 тыс. рублей. Предыдущие торги проводились по схеме так называемого «голландского аукциона» (аукцион, в ходе которого вначале объявляется самая высокая цена на продаваемый товар, а затем ставки снижаются до той, на которую согласится первый покупатель, которому и продается товар)
«Делать более-менее уверенные прогнозы по поводу предстоящей сделки мы сможем только после появления актуальной стоимости гостиничного комплекса. При наличии адекватной цены поиск покупателя не составит большой проблемы, учитывая бурное развитие Дальневосточного региона и растущий инвестиционный интерес к России со стороны Китая и стран Юго-восточной Азии.Мы буквально год назад закрыли сделку в Петербурге с южно-корейской компанией Lotte (одним из крупнейших в мире гостиничных операторов). В самом центре Петербурга, на Исаакиевской площади, она реконструировала аварийное здание под пятизвездочный отель. Есть и другие контакты. Мы будем презентовать проект в Китае и странах азиатско-тихоокеанского региона. Мы считаем, что поиск инвестора нужно вести именно в этом направлении», - прокомментировал генеральный директор Российского аукционного дома Андрей СТЕПАНЕНКО.
Досье «Золотого Рога»
В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt, однако строительные работы не завершены до сих пор. Было принято решение одну гостиницу достроить, а вторую продать. Строительство гостиничного комплекса «Хаятт Владивосток Бурный» было заморожено в 2014 году. На сегодняшний день в текущем режиме осуществляется только техническое обслуживание зданий и их охрана. Оператором строительства отелей выступает АО «Наш дом – Приморье».
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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