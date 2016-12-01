Московский банк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья

Дальневосточное морское пароходство обвинили в несостоятельности

Интерпромбанк уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Соответствующее уведомление размещено на портале fedresurs.ru

ДВМП в последние месяцы испытывает проблемы с обслуживанием долга. В мае ДВМП допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости на 401,5 млн рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг. Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения. В начале ноября транспортная группа также не выплатила купон по еврооблигациям. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 г.

Группа держателей евробондов FESCO (два выпуска на общую сумму $875 млн) отклонила предложения о реструктуризации долга, выдвинутые компанией. Ранее FESCO сообщала, что продолжит в течение следующих недель взаимодействие с консультантами держателей бондов «с целью дальнейшего изучения возможных опций и согласования взаимоприемлемого предложения по реструктуризации», а также рассчитывает повторно вступить в прямые переговоры с держателями.

Досье «Золотого Рога»: Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ПАО «ДВМП», GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. Основными владельцами Интерпромбанка являются несколько физлиц - Дмитрий МАЗУРОВ, Исраил ЯКУБОВ, Наталья ДЕМИДОВА и другие.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток