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ДВЭУК оправилась от визита силовиков
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября , ZRPRESS. Работа офиса ОАО "ДВЭУК" во Владивостоке, ранее парализованная после проведенных ФСБ обысков, вернулась в нормальное русло.
"В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность компании возобновилась в нормальном режиме. Нормализована работа серверов ДВЭУК и документооборота", - сообщил пресс-секретарь ДВЭУК Александр ХАМИЦЕВИЧ.
Как сообщалось, 29 октября в офисе энергокомпании во Владивостоке сотрудники приморского УФСБ провели оперативно-розыскные мероприятия. По данным регионального УФСБ, обследование офиса "связано с полученной оперативной информацией о том, что сотрудники ДВЭУК в период с 2009 года по настоящее время осуществляют нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на строительство объектов саммита АТЭС-2012".
Был опечатан центр обработки данных энергокомпании, что на двое суток полностью парализовало работу финансово-экономического блока ДВЭУК. Были прекращены банковские операции, блокирована система электронного документооборота и собственная электронная торговая площадка. Сотрудники ОАО не имели доступа в сеть интернет, связи с подразделениями компании в других регионах. Не работал официальный сайт ДВЭУК.
По данным компании, остановка серверов повлияла на своевременное предоставление бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, сделала невозможным проведение обязательных расчетов с контрагентами. Кроме того, мероприятия ФСБ совпали с плановой работой аудиторов, что поставило под угрозу качественное проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО.
Руководство ДВЭУК выступило с официальным заявлением о том, что энергокомпания не имеет отношения к каким-либо хищениям бюджетных денег.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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