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Владивосток предлагает бизнесменам купить помещения

01 Ноября 2011, 14:13 | Владивосток

Администрация Владивостока выставила на продажу большой список муниципальных помещений, которые можно использовать для развития малого и среднего бизнеса. Продажа назначена на 1 ноября. При этом цена в ходе торгов может пошагово снижаться - до половины начальной стоимости.

Такой «обратный» порядок продажи – на снижение цены – пре-дусмотрен формой торгов, которая будет применена – путем публичного предложения. Эта форма, согласно закону, выбирается в случае, если на предыдущих аукционах помещения так и не были проданы. Именно такая ситуация сложилась с предложенными площадями.

В списке – 17 объектов в разных районах города, пригодных для размещения офисов, магазинов, складов, мастерских, ателье, других небольших предприятий быта и услуг. Помещения в основном расположены в цокольных или первых этажах жилых домов, но есть предложения и в хозяйственных нежилых зданиях. Первоначальная стоимость определена независимыми оценщиками, она зависит от места расположения объекта, площади, состояния и других параметров. Например, 58 «квадратов» на улице Кирова в месте с достаточно высокой проходимостью для организации предприятия бытового обслуживания заявлены по цене 2,5 млн рублей. При этом в ходе торгов цена может уменьшиться до 50 процентов. Такая же начальная цена назначена и за помещение в 65 кв. метров в цокольном этаже на ул. Овчинникова. Самый большой объект из предложенных – 365 кв. метров - складские помещения на улице Фадеева, 10 б (бывшее овощехранилище, затем рынок).

Практически все объекты требуют ремонта и дальнейшего обустройства, однако размещение предприятия в помещениях, находящихся в собственности, избавляет от арендной платы и «капризов» арендодателей, а значит, делает развитие бизнеса гораздо более стабильным.

Продажа путем публичного предложения считается состоявшейся, если число участников будет не меньше двух. Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел.: 8 (423) 261-43-85, 242-19-33, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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