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Дипломаты из ЮАР высоко оценили ход работ на объектах саммита АТЭС
По мнению сотрудников дипслужбы, за два года строители совершили невозможное.
28 октября в офисе ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» состоялась встреча с представителями дипломатической службы Южно-Африканской республики в России – Посол Южно-Африканской республики в России и Белоруссии господин Мандиси Мпахлуа, первый секретарь Посольства ЮАР г-жа Пумеза Мойлоа, советник Посольства ЮАР Эли Бицер, помощник советника по экономическим вопросам экономического отдела Посольства ЮАР Георгий Безуматов и почетный консул ЮАР во Владивостоке Юрий Сиваченко.
С российской стороны делегацию встречали генеральный директор ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» Олег Букалов, заместитель гендиректора по координации Эдуард Лисогор, заместитель гендиректора по общим вопросам Евгений Северин и советник гендиректора Владимир Миронов.
Открывая встречу, Олег Букалов отметил, что стройки саммита АТЭС-2012 – это не просто набор новых объектов, а целый комплекс мероприятий по развитию Дальнего Востока России. В ходе презентации руководство ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» рассказало представителям ЮАР о том, какой объем работ выполнен за последние два года – как на острове Русский, где строится ДВФУ, так и на материковой части Приморского края. Новая система дорог, реконструкция аэропорта, создание принципиально новых систем канализации, водо- и электроснабжения – все это даст региону возможность для развития на ближайшие 30-40 лет. Рассказ сопровождался демонстрацией наглядных материалов – фотографии, схем и видеофильмов. Незадолго до визита в ФКУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона России» представители дипломатических кругов ЮАР в России в ходе объезда Владивостока сами смогли убедиться, что город стал краше и, сразу два моста стали новыми символами приморской столицы.
Завершая встречу, Посол Южно-Африканской республики в России и Белоруссии господин Мандиси Мпахлуа отметил, что два года назад у представителей ЮАР были большие сомнения, что российские строители успеют выполнить все взятые на себя обязательства по строительству объектов АТЭС-2012. «Теперь мы смогли убедиться, что ваши стройки – вполне реальны и осязаемы, - отметил господин Мандиси Мпахлуа, а самое главное, теперь мы уверены, что все запланированное будет построено в срок. Сегодня можно сказать – за два года вы совершили невозможное!»
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