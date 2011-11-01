Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Московский концерн увеличит долю во владивостокском «Изумруде»
01 Ноября 2011, 10:03 | Владивосток
ОАО «Изумруд» увеличит уставный капитал на 10 млн рублей. Акции допвыпуска размещаются по закрытой подписке в пользу основного акционера - ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (Москва), уже владеющего 60,35% акций приморского предприятия.
Напомним, что на годовом собрании 29 мая акционеры «Изумруда» приняли решение об увеличении уставного капитала в тысячу раз, до 49 млн 543 тыс. рублей путем увеличения номинала акций с 1 рубля до 1 тыс. рублей. Увеличение уставного капитала проведено за счет добавочного капитала. После проведения объявленной допэмиссии уставный капитал может увеличиться на 20%, соответственно вырастет и доля концерна «Моринформсистема-Агат».
Автор: Ольга Добролюбова
Теги:
Новости тематики
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
Loading...