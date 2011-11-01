Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Большие решения малого бизнеса Владивостока
У компаний Владивостока и края появилась уникальная возможность познакомиться с новейшими технологиями в области информационных технологий и применить их в бизнесе. Во Владивостоке открылся первый региональный центр решений для заказчиков.
- Рынок Приморского края для нас – один из важнейших рынков Российской Федерации, здесь у компании много заказчиков, - отметил директор департамента регионального развития Microsoft Алексей РЕШТЕНКО. – Но если крупные заказчики «обласканы» вниманием ИТ-компаний, и у них есть возможность съездить в Москву, в Новосибирск, где находятся технологические центры Microsoft, то небольшим компаниям в силу ряда причин это недоступно. Совместно с нашим партнером, компанией «Акцент», мы создали центр, куда при наличии интереса может прийти любой заказчик и посмотреть, как с помощью новейших технологий сделать свою работу более эффективной и повысить производительность труда.
По его словам, большинство клиентов компании Microsoft используют ограниченную часть функционала просто потому, что не знают или не имеют времени разобраться, какие возможности могут открыться, если использовать продукты Microsoft в комплексе.
Благодаря новому центру заказчики смогут оценить эффективность ИТ-решений и протестировать различные сценарии их применения. Последние версии демонстрационных сценариев, охватывающих широкий спектр решений, построенных на продуктах и технологиях Microsoft, будут развернуты в демонстрационном зале центра. Кроме того, чтобы разработать индивидуальный сценарий решения, к работе будут подключены ИТ-архитекторы, инженеры по сопровождению инфраструктуры, сервисный персонал и другие специалисты.
- В этом плане мы поступаем честно, так как наша компания сама пользуется теми решениями, которые мы можем предложить для наших заказчиков, - добавил директор компании «Акцент» Евгений МАКАРОВ.
Новости тематики
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм