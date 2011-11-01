Большие решения малого бизнеса Владивостока

У компаний Владивостока и края появилась уникальная возможность познакомиться с новейшими технологиями в области информационных технологий и применить их в бизнесе. Во Владивостоке открылся первый региональный центр решений для заказчиков.

- Рынок Приморского края для нас – один из важнейших рынков Российской Федерации, здесь у компании много заказчиков, - отметил директор департамента регионального развития Microsoft Алексей РЕШТЕНКО. – Но если крупные заказчики «обласканы» вниманием ИТ-компаний, и у них есть возможность съездить в Москву, в Новосибирск, где находятся технологические центры Microsoft, то небольшим компаниям в силу ряда причин это недоступно. Совместно с нашим партнером, компанией «Акцент», мы создали центр, куда при наличии интереса может прийти любой заказчик и посмотреть, как с помощью новейших технологий сделать свою работу более эффективной и повысить производительность труда.

По его словам, большинство клиентов компании Microsoft используют ограниченную часть функционала просто потому, что не знают или не имеют времени разобраться, какие возможности могут открыться, если использовать продукты Microsoft в комплексе.

Благодаря новому центру заказчики смогут оценить эффективность ИТ-решений и протестировать различные сценарии их применения. Последние версии демонстрационных сценариев, охватывающих широкий спектр решений, построенных на продуктах и технологиях Microsoft, будут развернуты в демонстрационном зале центра. Кроме того, чтобы разработать индивидуальный сценарий решения, к работе будут подключены ИТ-архитекторы, инженеры по сопровождению инфраструктуры, сервисный персонал и другие специалисты.

- В этом плане мы поступаем честно, так как наша компания сама пользуется теми решениями, которые мы можем предложить для наших заказчиков, - добавил директор компании «Акцент» Евгений МАКАРОВ.