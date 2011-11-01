Большая стройка от «Спеко и Ко»

На формирование нового облика Владивостока в преддверии саммита АТЭС 2012 г. особое влияние оказывает строительство по оригинальным проектам новых современных жилых комплексов. К ним, в частности, относится и реализуемый ООО «Производственно-коммерческая компания «Спеко и Ко» на протяжении последних нескольких лет проект такого комплекса по ул. Кирова, 49 на Второй Речке во Владивостоке.

На самом берегу

Несколько 15-этажных секций жилого комплекса, проект которого выполнила известная в Приморье компания ООО «Архитектурный фонд», с прекрасным видом на Амурский залив, встроенными помещениями административного назначения и автостоянкой, было решено построить на условиях софинансирования с дольщиками в соответствии с государственной программой обеспечения жильем служащих Министерства внутренних дел РФ – для в/ч 3869.

Строительство идет успешно. И на сегодня из трех очередей комплекса две уже введены в эксплуатацию. Первая – общей площадью 14 250 кв. метров – в июле 2010 года, а вторая – площадью около 5 400 кв. метров – в июле 2011 г. В них уже въезжают и живут новоселы. А рядом строится третья очередь площадью около 10 100 кв метров, где по проекту будет еще 163 квартиры.

В дальнейшей перспективе рядом предполагается построить детский сад. То есть, жить здесь тем, кто получает ключи от новых квартир, станет еще более комфортно. Притом, что это место считается одним из наиболее экологически чистых и солнечных в городе.

Строили историю – свою и города

Стоит отметить, что на счету у ООО ПКК «Спеко и Ко», которая возникла из строительного кооператива «ДальНИИС» в 1993 году, за все время ее существования уже более 200 тысяч квадратных метров жилья в самых разных районах города.

Сначала она достраивала дома, строительство которых было начато еще в советское время, но затем остановилось из-за отсутствия финансирования. Ее специалисты плотно работали с УКСом города, а затем – с муниципальной компанией «Владстройзаказчик». Тогда, в 1990-е годы, во Владивостоке были введены такие жилые дома на улицах Борисенко, Чкалова, Кирова и Адм. Кузнецова. Затем практически с нуля было построено еще несколько зданий в прежних типовых конструкциях – это были 120-квартирный дом на ул. Нейбута и две 12-этажки на Чуркине.

А потом компания совершила резкий переход на современное монолитное домостроение с учетом новых технических требований к теплозащите зданий. Первым опытом такого строительства был двухподъездный 10-этажный дом на ул. Давыдова на Второй Речке. В дальнейшем был построен 17-этажный дом на ул. Союзной в районе Первой Речки и начато строительство крупного элитного жилого комплекса в районе бухты Федорова на ул. Адмирала Захарова.

Сейчас Инвестиционно-строительная компания «СПЕКО и К» строит новые дома исключительно по новым технологиям, с применением современных строительных материалов и конструкций на основе монолитного несущего каркаса и устройства «теплой стены», в которой используются эффективные утеплители.

Другим важным строительным направлением компании уже довольно долгое время является строительство и реконструкция административно-офисных зданий. Так, во Владивостоке ею были построены здание Пенсионного фонда на ул. Фонтанной, крупный торговый комплекс «Авангард», выполнены работы по реконструкции под современный многофункциональный центр «Дома быта» на Второй Речке, а на ул. Светланской – административного здания Арбитражного суда Приморского края.

В истории компании были периоды, когда у нее в работе одновременно было до семи крупных объектов, на которых трудилось до 300-500 человек.

С самого появления компании на строительном рынке Приморского края ее президентом является Валерий ПЕСТОВ, бывший до этого руководителем СК «ДальНИИС». За свою долгую и успешную деятельность в строительной отрасли в 2005 г. он был удостоен высокого звания «Почетный строитель РФ». Не раз была отмечена почетом и благодарностями и сама компания – губернатором края Сергеем ДАРЬКИНЫМ, руководством города, Территориальным управлением Госстроя РФ в ДВФО, приморскими и дальневосточными строительными выставками.

Валерий Пестов считает, что большие стройки, которые сегодня ведутся во Владивостоке с целью превратить его в крупный деловой центр Азиатско-Тихоокеанского региона, не должны заслонять собой решение «мелких» проблем, где особенно эффективно могут проявить себя не пришлые, а исконно приморские строительные компании, знакомые с местной спецификой. При этом может найтись немало новых дел и для опытного коллектива ООО ПКК «Спеко и Ко». Особенно важно – чтобы город мог и находил земли для нового строительства, быстро решал неразрешимые до последнего времени вопросы и создавал привлекательные условия для инвесторов, которых все еще что-то сдерживает от реализации своих замечательных идей в главном городе России на Тихоокеанском побережье.

За долгие годы в компании сложился хороший профессиональный коллектив, есть гараж, комплекс строительной техники. Она сохраняет хороший потенциал и входит в сотню ведущих предприятий строительного комплекса Приморского края. Имеется хороший опыт международного сотрудничества и работы с особенно требовательными «бюджетными» заказчиками. А также, что особенно ценят участники долевого строительства, она умеет строить дешевле, чем другие, при хорошем качестве и в короткие сроки. Причем ее ценовая политика всегда опиралась и опирается на «нижний потолок» цен на рынке владивостокского новостроя и учитывает реальные возможности людей с применением «внутренней ипотеки».

Работая по-новому

В сентябре прошлого года компания вступила в НП СРО в области строительства «Центрстройэкспертиза-статус» и в настоящее время осуществляет свою строительную деятельность на основании допуска к работам, выданного этой общественной организацией.

Тогда же орган по сертификации системы «Стандарт-Сертифика» своим сертификатом соответствия подтвердил, что свои услуги по выполнению строительно-монтажных работ и осуществлению функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика компания «Спеко и Ко» осуществляет в соответствии с современными нормативными требованиями.

В перечень работ, которые производит компания, входят: подготовительные, земляные, свайные, по закреплению грунтов, устройству бетонных и железобетонных монолитных конструкций, монтажу сборных бетонных, железобетонных и металлических конструкций. А также – работы по защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (за исключением магистральных и промысловых), устройство наружных сетей канализации, строительный контроль на ведущихся компанией объектах за общестроительными работами и работами в области водоснабжения и канализации, работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-гражданского строительства. Все это удостоверяется Знаком соответствия системы сертификации «Стандарт-Сертифика».

Есть у компании и сертификат соответствия, и разрешение на применение Знака соответствия Системы сертификации работ и услуг систем качества «Глобалсерт», которыми в частности подтверждается, что осуществляемая компанией строительная деятельность полностью соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008.

Помимо этого компании разрешено вести ремонтные работы зданий и сооружений непроизводственного назначения, ремонт жилья по заказам населения, заниматься розничной и оптовой торговлей, внешней торговлей негосударственных организаций, посредническими услугами при купле-продаже товаров народного потребления, маркетинговыми исследованиями, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления и пр.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору компании выдано свидетельство о регистрации опасных производственных объектов, с которыми сейчас работает «Спеко и Ко».

В настоящее время этим коллективом осваиваются новые направления деятельности. В частности, ведутся несколько подрядов, полученных на работы по обновлению фасадов зданий, находящихся во Владивостоке по гостевым маршрутам, заявили о себе на рынке строительства малоэтажного жилья – индивидуальных жилых домов и коттеджей, по разным современным технологиям в зависимости от вкусов и возможностей заказчиков. В дальнейших планах также продолжение основной деятельности, то есть, строительства современных административно-офисных и многоэтажных жилых зданий.

Компания ООО «Спеко и Ко» работает по-новому и дает самые высокие гарантии на свои услуги и товары. Свои риски она застраховала в ОАО СК «РОСНО». Естественно, что определенные гарантии «на самый чрезвычайный случай» несет и страховой фонд СРО, в котором она состоит.

В конце ноября представители ООО «Спеко и Ко» примут участие от Приморского края в работе VII ежегодной Всероссийской строительной ассамблеи в Москве. И это участие не для того, чтобы просто еще раз «отметиться в столице», а для пользы дела – узнать что-то интересное и важное, что можно с успехом применить у себя, наладить новые связи. А это очень важно, чтобы по-прежнему оставаться на местном рынке конкурентоспособными и в числе лидеров.

Адрес ООО ПКК «СПЕКО и К», г. Владивосток, ул. Бородинская, 20, тел. (423) 234-50-42. Реклама.