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"Соллерс" и ДВФУ создадут Дальневосточный научно-образовательный автомобилестроительный кластер

01 Ноября 2011, 23:40 | Владивосток

26 мая генеральный директор ОАО "Соллерс" (владеет автосборочным предприятием во Владивостоке) Вадим ШВЕЦОВ и ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписали соглашение о сотрудничестве.

Совместный проект с ДВФУ по созданию Дальневосточного научно-образовательного автомобилестроительного кластера - это уникальная инициатива. Основная цель - создать комплекс непрерывного практико-ориентированного образования, предполагающего раннее включение в практическую деятельность и подготовку творчески многофункционального и высокопрофессионального специалиста для автомобильной промышленности.

В частности стороны договорились о сотрудничестве в организации целевого набора и обучения студентов университета в бакалавриате и магистратуре, проведении совместных научных исследований, внедрении перспективных разработок, а также оказании содействия в трудоустройстве выпускников ДВФУ на основе предварительно согласованных заявок на поиск и подбор персонала на вакантную должность.

"Не секрет, что открытие автомобилестроительного предприятия на Дальнем Востоке вызвало ряд вопросов, в том числе и вопрос обеспечения кадрами с высокими профессиональными компетенциями, отвечающими лучшим мировым стандартам. Сейчас немножко полегчает, - договор с ДВФУ тому подтверждение. Я абсолютно уверен, что кадры для будущего производства полного цикла мы получим. Надеюсь, что это будет не просто соглашение, а живая, творческая работа между университетом и предприятием", - отметил в ходе церемонии подписания соглашения Вадим Швецов.

На данный момент в ООО "Соллерс - Дальний Восток" работают 50 студентов ДВФУ. За время сотрудничества с университетом база данных компании пополнилась 300 молодыми специалистами. Выпускниками и студентами закрыто 23 стартовые вакансии. В 2010 году вышло на стажировку 12 выпускников, из них шесть трудоустроено. С начала 2011 г. директор по качеству компании ООО "СОЛЛЕРС - Дальний Восток" проводит курс лекций по программам "6-Sigma" и "Бережливое производство".

Автор: Ольга Добролюбова
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