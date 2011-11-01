Во Владивостоке открывается Школа по подготовке кадров для ЖКХ

В секторе жилищно-коммунального хозяйства Владивостока через два месяца появятся новые квалифицированные управляющие. Ровно на такой срок ориентирована подготовка специалистов по учебной программе «Управляющий многоквартирным домом», которая стартует 23 мая в рамках нового образовательного проекта НОУ ДПО «Формат» и УК «Мажордом».

В ходе обучения профессиональные преподаватели дадут весь комплекс теоретических знаний и навыков по техническим, организационным, правовым, экономическим и социально-правовым аспектам управления. Значительная часть времени будет посвящена практическим занятиям. Так, каждый «ученик» будет прикреплен к одному из действующих управляющих УК «Мажордом» и вместе с ним «проживет» рабочие будни, осуществляя все положенные функции – от подготовки дома к отопительному сезону до организации и проведения общих собраний собственников жилья.

«Одна из важных и актуальных проблем в сфере ЖКХ – это острый дефицит профессиональных кадров, – рассказывает Олеся Богомаз, генеральный директор УК «Мажордом», партнер проекта. – Реформирование системы ЖКХ дало собственникам жилья широкие возможности, позволив им, пусть и в рамках ТСЖ, но все же самостоятельно управлять домом. Однако на практике выяснилось, что это трудоемкий процесс, требующий знания множества предметов и различных тонкостей. Людей, которые могли бы его грамотно осуществлять, мало, а новые появиться в одночасье и без должной базы не могут. Учебный курс, а вместе с ним и сама Школа, призвана помочь жилищно-коммунальному хозяйству региона в решении проблемы подготовки кадров».

Учебная программа предназначена для председателей и членов правления ТСЖ, действующих управляющих многоквартирных домов, старших по дому, а также для всех тех, кому необходимо системное понимание процесса управления многоквартирным домом. После окончания курса участникам будет выдан сертификат дополнительного профессионального образования по специальности «Управляющий многоквартирным жилым домом, ТСЖ». Кроме того, по результатам итоговой аттестации желающие смогут принять участие в программе трудоустройства.

Стоит отметить, что занятия будут проходить три раза в неделю в течение двух месяцев. Участие в образовательной программе можно принять как на платной, так и на бесплатной основе. Всю информацию по курсам в НОУ ДПО «Формат» можно узнать по телефону 8 (4232) 96-88-44.