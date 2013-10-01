II Международный экономический бизнес-конгресс во Владивостоке помог предпринимателям найти новых партнеров

26 сентября во Владивостоке состоялся II Международный экономический бизнес-конгресс, организатором которого вот уже второй год выступает дальневосточный Бизнес-Клуб «Диалоги». Как отметила Инесса БАБИЧ, председатель совета Бизнес-Клуба «Диалоги», впервые в современной истории конгресс инициирован и организован бизнес-сообществом региона без участия правительства.

Конгресс является крупнейшим в Приморье мероприятием, которое позволяет в конструктивном диалоге власти, науки, бизнеса и экспертного совета обсудить все возможные пути развития как бизнес-сообщества, так и инвестиционного климата Дальневосточного федерального округа. В этом году на бизнес-конгресс были приглашены представители делового мира из стран АТР. На мероприятии присутствовали не только руководители отечественных компаний и предприятий, но также делегации из Италии, Сингапура, Японии, Таиланда. Активно участвовали в экономическом конгрессе дипломаты: Ли Ян Гу, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке, Ито Нобуаки, генеральный консул Японии во Владивостоке, и другие.

В рамках конгресса было проведено два пленарных заседания и три круглых стола: «Создание мультимодальной производственной логистической системы как вектора развития экономики Дальневосточного федерального округа», «Инновации как платформа сотрудничества бизнеса, промышленности и науки» и «Демографические проблемы экономического развития Дальневосточного федерального округа». Во время круглых столов участники конгресса обсудили существующую необходимость широкомасштабной модернизации и расширения инфраструктуры ДФО и представили собственные проекты. Например, ООО «Группа «Транзит-ДВ» продемонстрировало любопытный проект по созданию крупнейшего в АТР производственно-логистического комплекса с развитой инфраструктурой и сетью магистрального транспорта: железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного.

На конгрессе присутствовал г-н Накаяма Тосикадзу, директор департамента развития бизнеса ЗАО «Солид Банк»:

- Сейчас настал очень хороший момент для развития отношений между Японией и Россией, - отметил он. - Последние годы у нас налаживается очень тесное сотрудничество в сфере экономики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства. И более 80% инвестиций из Японии в Россию направляется именно в Дальний Восток по причине близкого соседства и хороших перспектив для совместной работы.

Среди гостей конгресса были представители органов власти. Как справедливо отметил Владимир САПРЫКИН, начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока, «без сотрудничества бизнеса с властью становится невозможным благополучие города». На сотрудничество с региональным бизнесом нацелен и Дальневосточный федеральный университет.

- Для экономики первичное значение имеют знания, - объяснил этот интерес ректор Сергей ИВАНЕЦ. - Сейчас у нас не наблюдается недостатка знаний, однако не хватает людей, которые могут пользоваться этими знаниями, применять их правильно и успешно. Наш университет готовит огромное количество специалистов, и мы считаем, что они соответствуют требованиям времени. Но чтобы решить кадровый вопрос, который сейчас стоит ребром в нашей стране, и особенно на Дальнем Востоке, каким бы прогрессивным ни был ДВФУ, он не в состоянии справиться с этим без участия бизнес-сообщества. Надеемся, на мероприятии мы встретим много будущих работодателей для наших выпускников.

Присутствующие спикеры не могли не отметить тот факт, что в последние годы развитию Дальнего Востока федеральный центр уделяет все больше и больше внимания. Создаются новые институты управления. Промышленники и предприниматели ДФО активно участвуют в выработке стратегических путей развития макроэкономики. Это способствует внедрению передовых технологий в производство, привлечению инвестиций и росту конкурентоспособности российского бизнеса в целом. Как отметила один из партнеров конгресса, генеральный директор ООО «Восток-ИнвестСталь» Галина ШКАРУПА: «Самое главное, на мой взгляд, то, что правительство четко обозначило: восточные рубежи страны надо укреплять, развивать и облагораживать. Поэтому мы, те, кто здесь живет, поддерживаем правительство и готовы своим бизнесом, реальным трудом развивать или осваивать экономический потенциал региона».

Как и во всех мероприятиях Бизнес-Клуба, членами которого являются владельцы и руководители бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР, участники нынешнего конгресса получили возможность соотнести стратегию своего бизнеса с изменениями, которые происходят в современной экономической ситуации. Большое впечатление на участников произвел доклад специального гостя конгресса Гевина СТОДДАРТА, директора крупнейшей международной консалтинговой фирмы «Моор Стивен», которая одной из первых среди зарубежных компаний пришла во Владивосток. Так что тема возможного улучшения инвестиционного климата Дальнего Востока с точки зрения потенциальных зарубежных инвесторов из его уст звучала на основе большой практики.

По словам Гевина Стоддарта, сильными сторонами ДФО, делающими его экономически привлекательным, является географическое положение, запас природных ресурсов, наличие внешней границы и развитой портовой инфраструктуры. Слабые же стороны, которые могут насторожить инвесторов, - это отток населения из ДФО, наблюдаемый ежегодно, изоляция от центральной России, очаговый характер расселения с низкой плотностью населения.

Кроме того, Гевин Стоддарт рассказал, каким образом стартапер или уверенный бизнесмен могут привлечь инвесторов: полностью готовый бизнес-план, ясная структура для управления проектом, чистая кредитная история и прозрачная бухгалтерия. И огромное значение имеют развитая инфраструктура, грамотная подготовка специалистов и правдивая информация о регионе в свободном доступе.

Традиционно участники конгресса могли в неофициальной обстановке найти новых партнеров. Например, на торжественном фуршете после конгресса свои широко известные итальянские вина представил консорциум Qualitaly, занимающийся продвижением по всему миру высококачественной продукции итальянского производства. Консорциум объединяет более 300 компаний разных направлений – промышленного, торгового, текстильного и других. Генеральный директор Qualitaly Сандра КОРПИНА сообщила, что это ее первый визит в Россию и она рада, что в первую очередь посетила такое красивое место, как Приморский край. А чтобы визит был не последним, Инесса Бабич предложила помочь на базе Бизнес-Клуба «Диалоги» провести презентацию итальянских товаров.

Тем и привлекает экономический конгресс в исполнении бизнес-сообщества, что он реально помогает найти партнеров и сверять свои шаги с коллегами по региону.

Юлия ХАМАГАНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.