Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Медиаторы Приморского края обсудили перспективы
Во ВГУЭС при поддержке Администрации Приморского края, СРО «Межрегиональный союз медиаторов» и некоммерческого предприятия «Дальневосточный союз медиаторов» провели во Владивостоке первую дальневосточную конференцию «Медиация – инструмент урегулирования конфликтов в обществе». Это мероприятие стало большим шагом на пути развития медиации в регионе.
Главным образом на конференции обсуждались перспективы развития урегулирования конфликтов на Дальнем Востоке. Напомним, что с первого января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». С этого момента медиация может являться самостоятельным способом урегулирования споров.
В Приморье первые 22 профессиональных медиатора завершили свое обучение в июле этого года. Все они выпускники ВГУЭС, на базе которого функционирует курсы по медиации.
Газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
- У Дальневосточного морского пароходства новые руководители
- Один из самых известных инвесторов Приморья уходит в тень
- Агентство по развитию человеческого капитала проводит ярмарку вакансий во Владивостоке
- Интервью с Натальей Даниной – директором департамента аналитики HeadHunter
- Из приморцев будут делать огранщиков алмазов
- Техдиректором Tele2 во Владивостоке назначен Александр Седин
- Гендиректору аэропорта Владивостока предложат продлить контракт
- Во Владивостоке открылся ежегодный региональный бизнес-форум кадрового холдинга АНКОР
- Претенденты на должность руководителя во Владивостоке хотят зарабатывать 110000 рублей
Новости раздела
- Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке
- Глава "Аэрофлота" сравнил полет во Владивосток с поездкой на такси в Москве
- Одно из крупнейших предприятий стройиндустрии Приморья сменило прописку
- Крупнейшей стивидорной компании порта Владивосток арест счетов не мешает
- Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
- Во Владивостоке пройдет научно-практическая конференция "Пожарная безопасность проектируемых и строящихся объектов"
- Международная бизнес-школа "РОСТ" пройдет во Владивостоке в конце октября
- "Группа ННК" сделала подарок студентам ДВФУ
- Приморье топчется на месте
- Дарькин развеселил рыбаков
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- "Аналог" уходит в прошлое
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна