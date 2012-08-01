Стали известны примерные сроки открытия гостиниц "Хаятт" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа, ZRPRESS. Первая из двух 5-звездочных гостиниц, возведенных во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012, будет передана оператору ориентировочно в октябре 2012 года, полноценное открытие (grand opening) намечено на апрель 2013 года. Речь идет о Hyatt Vladivostok, Burny.

По словам генерального директора ОАО "Наш дом – Приморье" Марины ЛОМАКИНОЙ, открытие второй гостиницы - Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn последует два-три месяца спустя grand opening первого комплекса.

"Раньше не успеем, так как нужно решить все вопросы с обслуживающим персоналом", - уточнила Марина Александровна.

Напомним, что оператором гостиниц, рассчитанных на 217 (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и 218 номеров (Hyatt Vladivostok, Burny) выступает Hyatt International (международная сеть отелей высшего класса со штаб-квартирой в Чикаго).

В настоящее время Владивосток не имеет 5-звездочных отелей. Самым высоким по классу в местном гостиничном фонде является 4-звездочный отель Hyundai.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».