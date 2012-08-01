"Аэрофлот" отмечает 15 лет со дня начала регулярных полетов в аэропорт Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа, ZRPRESS. 1 августа 1997 года "Аэрофлот" совершил первый регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва - Владивосток. За это время на линии Москва - Владивосток - Москва совершено 12,476 тыс. рейсов, перевезено более 2 млн пассажиров и тысячи тонн грузов.

С даты открытия рейс выполняется ежедневно. До ноября 2000 года на самолете Ил-62М, а затем с учетом возросшего спроса на широкофюзеляжных аэробусах.

"Владивосток входит в число перспективных направлений в планах "Аэрофлота" по развитию рынка авиаперевозок. Наша компания готова и дальше развивать авиаперевозки в Дальневсточном регионе, чтобы его жители не чувствовали оторванности от центральной части России", - собщила директор филиала ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в городе Владивостоке Ирина ЛАПИЦКАЯ.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».