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Вьетнам заглядывается на СПГ Владивостока

01 Августа 2012, 01:37 | Владивосток

В борьбу за контракт на разработку обоснования инвестиций в проект строительства завода сжиженного природного газа (СПГ) в районе Владивостока включились четыре компании.

Заявки подали саратовский институт ОАО «ВНИПИгаздобыча», ЗАО «Консалтингово-инновационная компания «Сервис ВМФ» (Москва), ОАО «ЮжНИИГипрогаз» (Донецк, главный украинский институт по проектированию газопроводов) и филиал компании с ограниченной ответственностью Tecnicas Reunidas, S.A (Испания). Отметим, что в настоящее время Tecnicas Reunidas и НК «Альянс» работают над реконструкцией Хабаровского НПЗ.

«Комиссия рассмотрела заявки и решила поручить департаменту по управлению корпоративными затратами провести процедуру уторговывания, предусмотренную документацией о запросе предложений», - сообщает «Газпром».

Подрядчик проведет анализ сырьевой базы, маркетинговый анализ перспективных рынков сбыта СПГ, предложит варианты мощности технологических линий и объема производства СПГ в зависимости от объемов поставок на целевые рынки.

В составе работы надо рассмотреть варианты используемой сырьевой базы Сахалинского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, а также их комбинации. Надо проанализировать различные технологии сжижения газа с привлечением лицензиаров процессов для подбора оптимальной технологии; рассмотреть процессы типа C3MR, DMR, MFC, модернизированный каскад и другие.

Разработчик должен подсчитать затраты по проекту - с точностью до плюс-минус 20% (данные о затратах должны быть основаны на сметных предложениях и информации возможных инжиниринговых подрядчиков) и сразу разработать предложения по мерам государственной поддержки проекта. Расчеты выполняются при сценариях долгосрочных цен на нефть марки Brent на уровне $60, $75, $90 и $110 за баррель.

Тем временем стало известно, что вьетнамская Petrovietnam интересуется не только закупками сжиженного природного газа (СПГ), но и возможностью участия в планируемых проектах по строительству заводов СПГ на территории России, говорится в материалах к предстоящей встрече президентов РФ Владимира Путина и Вьетнама Чыонг Тан Шага.

«Вьетнамские партнеры выразили заинтересованность участвовать в Восточной газовой программе, реализуемой «Газпромом» в Сибири и на Дальнем Востоке, которая предусматривает производство СПГ и газохимической продукции на экспорт с учетом конкретных потребностей потребителей. При этом Petrovietnam готова как приобретать СПГ, так и подключиться к его производству», - говорится в материалах встрече президента РФ Владимира ПУТИНА и Вьетнама ЧЫОНГ Тан Шага.

Ранее сообщалось, что Япония может сотрудничать с Россией в рамках реализации проекта по сжижению газа во Владивостоке по двум направлениям: в части финансирования и в части покупки СПГ с данного завода. Проект по строительству СПГ-завода во Владивостоке уже получил политическую поддержку со стороны РФ и Японии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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