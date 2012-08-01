В Приморье не знают, куда пристроить заказанные за казенный счет катамараны

Во Владивостоке спущены на воду два из трех скоростных пассажирских катамаранов, предназначенных для перевозки гостей города во время основных мероприятий саммита АТЭС, которые пройдут 8-9 сентября. Но чем потом будут заниматься эти суда, никто толком не знает, включая их заказчика – департамент промышленности и транспорта администрации Приморского края. Не окажется ли, что казенные денежки потрачены зря, и после саммита катамаранам, обошедшимся бюджету в сотни миллионов рублей, придется «пылиться» у причальной стенки?

Вопреки известной пословице «Семь раз отмерь - один отрежь» все было сделано с точностью наоборот, но предъявлять претензии сейчас вроде бы некому: ведь договоры на постройку двух первых катамаранов заключались еще в 2010 году, третьего – в 2011-м. За это время сменилось руководство края, включая директора департамента транспорта, и теперь новые люди в «белом доме» думают, куда пристроить казенные катамараны. Хотя, казалось бы, какие могут быть проблемы, если малый флот, которым тот же «Мортранс» возит пассажиров на острова, уже практически выработал свой ресурс? Но, по мнению наших экспертов, использование этих катамаранов на прибрежных пассажирских линиях может оказаться экономически нецелесообразным.

- Прежде чем заказывать суда, необходимо четко представлять, для чего это делается. Суда должны заказываться под конкретные линии, соответственно, подбираться размеры и скорость судов, уровень их сервиса. В данном случае катамараны заказали как бы «под саммит». Но что это означает, никто толком не понимал: сколько гостей будет, куда их будут возить? То есть заказали случайный проект, - считает заместитель генерального директора ДНИИМФ Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ. – В краевом департаменте транспорта исходили из того, что в принципе, по своим характеристикам катамараны могут быть использованы на этих линиях. Но насколько эффективно, теперь покажет время, так как никаких расчетов никто не делал. А это не что иное, как растранжиривание бюджетных средств.

Пластик не любит холода

Что представляют собой построенные за казенный счет катамараны?

Два катамарана, которые уже спущены на воду и в настоящее время проходят ходовые испытания, были построены в рамках федеральной целевой программы подготовки к саммиту АТЭС и обошлись бюджету в 200 млн рублей. Это сравнительно недорого для данного типа судов.

К середине августа сойдет со стапелей «Восточной верфи» третье судно катамаранного типа – тоже из пластика, заказчиком которого является КГУП «Госнедвижимость». Но оно обошлось бюджету вполовину дороже.

По словам нашего источника в «белом доме», идею строительства судов катамаранного типа под нужды саммита бывшему руководству края подкинул депутат и ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ, обеспечив тем самым заказом корабелов «Восточной верфи», председателем совета директоров которой он является.

Согласно заявленным характеристикам, катамараны рассчитаны на перевозку 223 пассажиров и могут развивать скорость до 25 узлов, то есть их можно назвать скоростными. Корпус одного из катамаранов сделан из алюминия, двух других – из композитных материалов.

У композитных материалов есть немало преимуществ - лёгкость, прочность, износоустойчивость. Но имеется и достаточное количество недостатков.

Пластик гигроскопичен, то есть склонен впитывать влагу. При длительной эксплуатации и многократном переходе температуры через нулевую отметку вода, проникающая в структуру композита (а это неизбежно), разрушает его изнутри - эффект по природе аналогичен разрушению автомобильных дорог в межсезонье. Поэтому владельцы дорогих яхт на зиму перегоняют их из Приморья в Пусан и иные теплые порты дальнего зарубежья. Оставшиеся в Приморье в лучшем случае «консервируются» и хранятся в теплом ангаре.

Где будут зимовать новые пластиковые катамараны, пока не ясно. Но и алюминиевому катамарану на зиму придется встать на прикол у причала.

По словам начальника управления транспорта администрации Владивостока Алексея СЛЯДНЕВА, скоростные суда – не для зимних условий. В зимнее время года потребность в прибрежных перевозках резко падает.

Большая скорость – тоже минус

Как выяснил «ЗР», пока ни один из морских перевозчиков, работающих на прибрежных пассажирских линиях, не изъявил желаниявзять катамараны в оперативное управление. Ну разве что при наличии бюджетных дотаций. Не проявили к ним интереса и городские власти.

- Управление транспорта администрации Владивостока в настоящее время не рассматривает возможность использования катамаранов для осуществления прибрежных пассажирских перевозок, поскольку мы не имеем сведений о технических характеристиках этих судов. Не знаем, во сколько может обойтись их эксплуатация, и не представляем, на каких линиях их можно использовать. Имеющегося на сегодняшний день флота для прибрежных перевозок вполне достаточно. К тому же 25 узлов – это большая скорость, если учесть, что в б. Золотой Рог скорость движения ограничена 8 узлами. Чтобы дойти до о.Русский, скоростные суда не нужны, - сообщил «ЗР» Алексей Сляднев и добавил, что в настоящее время управление транспорта прорабатывает вариант восстановления причала «Канал». Приказ о передаче морского канала и причала министр обороны уже подписал, но документы пока в стадии оформления.

- Полагаю, что осенью сможем приступить к восстановительным работам. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы восстановить этот причал и поставить на линию два парома, которые будут работать в зимний период, перевозя жителей Канала, Поспелово, Париса. Линия будет использоваться и как альтернативный вариант доставки студентов и преподавателей к кампусу ДВФУ, - подчеркнул Алексей Сляднев.

Паромы на Русский: быть или не быть

Мировой опыт, включая опыт наших соседей по АТР, показывает, что спустя 2-3 года после появления моста паромные переправы становятся невостребованными. Не произойдет ли подобное и во Владивостоке? Ведь у парома затратная часть значительно выше, чем у автобуса – и на топливо, и на заработную плату экипажу, и на электроэнергию, и за стоянку, и прочее. Отсюда - колоссальные бюджетные дотации. И если привести в порядок дорогу, связывающую мост с Подножьем, то от паромов на Русский можно будет отказаться.

- Без паромной переправы все равно не обойтись, - убежден Евгений Новосельцев. – По прогнозам ДВФУ, не менее 15 тыс. студентов утром будут приезжать на занятия с материковой части Владивостока, а вечером возвращаться обратно. Пропустить такое количество пассажиров и автотранспорта за ограниченный срок мост не сможет. Да и состояние дорог на острове далеко от желаемого, так что актуальность в морских перевозках остается.

Аналогичного мнения придерживается и Алексей Сляднев.

- Наличие мостов - не гарантия отсутствия автомобильных пробок. А представьте сильный ветер, снег, гололед. Движение на мосту попросту остановится. Что касается дороги на Подножье. Мы прорабатывали возможность перевоза людей автобусами с Подножья на Поспелово - это чтобы они зимой по льду не ходили. Так вот, ширина проезжей части грунтовки на участке от ДОФа до Париса составляет 3-3,5 метра. Встречным автобусам не разъехаться, обочин нет – частоколом идут деревья. Да и состояние ее таково, что машину можно убить за неделю. Чтобы построить нормальную дорогу, нужны очень большие средства, но у города есть более неотложные нужды. К тому же, как предполагается, интенсивность пассажиропотока на кампус ДВФУ будет такова, что из-за пробок островитянам будет проще до города добраться паромом.

Посчитали - прослезились

А если, допустим, использовать катамараны для перевозки отдыхающих на острова Попова и Рейнике?

В разгар сезона (с середины июля до середины сентября) при наличии хорошей погоды, чтобы «доплыть» до о.Рейнике, очередь за билетами приходится занимать с ночи. Судно «Мортранса», выполняющее социальный заказ (перевозки дотируются из городского бюджета, стоимость проезда – 54 рублей), рассчитано на перевозку 175 пассажиров и ходит на Рейнике трижды в неделю. При наличии спроса «Мортранс» ставит на линию еще и коммерческое судно, но проезд в нем обходится уже в 300 рублей.

Катамаран стоимостью 100 млн рублей при 20-летнем сроке эксплуатации и работе не менее 90 дней в году только на амортизационные отчисления должен будет зарабатывать 55 тыс. рублей. Если судно ежедневно будет совершать два рейса, каждый раз перевозя не менее 223 пассажиров, «амортизационная» часть билета составит 122 рублей. Учитывая, что загруженным «под завязку» катамаран будет ходить далеко не каждый день, а амортизационные отчисления – далеко не главная часть затрат, стоимость проезда может даже зашкалить за 300 рублей.

Бизнесмены любят побыстрее

- Самое рациональное - использовать катамараны на линиях на Славянку, Безверхово. Но, опять же, если позволяют технические характеристики этих судов, - считает начальник городского управления транспорта.

- Эти суда в судоходный период можно поставить на линии на Славянку и даже на Находку. Полагаю, ИП Корытко может успешно организовать эксплуатацию этих судов. Он показал себя достаточно грамотным при управлении перевозками на Славянку, - говорит Евгений Новосельцев.

Но, по словам Александра КОРЫТКО, из-за оттока населения поток пассажиров резко сократился, и сегодня с перевозками на Славянку вполне справляется одно судно - «Комета-29».

- Когда мы вошли на тот рынок, это было почти 9 лет назад, через Зарубино ежемесячно ввозилось до 5-6 тыс. автомобилей – их там растаможивали и везли во Владивосток. Когда таможенный пункт там закрыли, необходимость в пароме отпала. Окупаемся за счет китайцев, которые составляют половину пассажиропотока. Четыре года назад по просьбе администрации Хасанского района восстановили движение на Безверхово, но потребность в перевозках есть лишь в летнее время. А лето у нас всего 2-3 месяца.

Что касается использования катамаранов на линии «Владивосток – Находка», считаю это экономически неэффективным. Судам такого типа будет сложно конкурировать с автобусами и электропоездами.

Автобус идет до Находки 3,5 часа (цена билета 301 рубль), электропоезд идет 5 часов (цена билета 374 рублей). Катамаран при заявленной скорости 25 узлов будет идти 3 часа. При этом стоимость проезда составит не менее 800 рублей. Выигрыш во времени невелик, а цена значительно выше. Спрос будет ограниченный. Вот если поставить на эту линию судно со скоростью 40-45 узлов, тогда при аналогичной стоимости проезда до Находки можно будет добраться за 1,5 часа. А если поставить на линию «Славянка – Владивосток – Находка» два судна - так, чтобы они в одно время пересекались во Владивостоке, спрос будет и при цене в 1000 рублей. В Славянке и Находке много бизнесменов, а для них главное – не стоимость проезда, а время.

По слухам, заполучить катамараны хочет Геннадий Лазарев, который, как уже было сказано, и пробил заказ на их строительство в родной «Восточной верфи». И обогреваемые ангары для зимовки катамаранов у него имеются. Как он собирается их использовать? Предполагают, что в качестве наплавных баз отдыха - низкая осадка позволяет использовать их там, где нет оборудованных причалов. Но неужели и он не потребует бюджетных дотаций?

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».