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Экс-губернатор Сергей Дарькин вошел в совет директоров банка, принадлежащего его очаровательной супруге
А акционеры банка "Приморье" впервые за последние годы остались без дивидендов, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Экс-губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН избран в новый состав совета директоров банка "Приморье" (Владивосток), сформированный на годовом собрании. Владельцем контрольного пакета акции банка является супруга Сергея Михайловича, Заслуженная артистка Росиии Лариса БЕЛОБРОВА.
Как стало известно Деловой газете "Золотой рог", акционеры банка "Приморье" на годовом собрании решили воздержаться от выплаты дивиденды по итогам работы в 2014 году, а чистую прибыль в размере 617,335 млн рублей оставили нераспределенной.
По итогам 2013 года банк выплатил дивиденды из расчета 160 рублей на акцию - всего 40 млн рублей, или 8,3% чистой прибыли за 2013 год (482 млн 752,691 тыс. рублей). По итогам 2012 года банк выплатил по 60 рублей на акцию.
Акционеры также утвердили новую редакцию устава, в соответствии с которой банк "Приморье" преобразован из открытого акционерного общества (ОАО) в публичное акционерное общество (ПАО).
Банк "Приморье" входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока России. Головной офис кредитной организации располагается во Владивостоке, отделения - в городах Приморского края: Уссурийске, Находке, Артеме, а также в поселке Врангель. Супруге экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 54,17% акций банка "Приморье", компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,46%, чешской CDV CZ S.R.O. (по 50% принадлежит супругам Александру и Алле МАЛЯРЕНКО) - 6,27%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Совсем дела плохие. Не доедает бедняжка. Не досыпает.