Строительный рынок Приморья, обманутых дольщиков и генплан Владивостока возьмут на контроль

Приморский региональный штаб «Общероссийского народного фронта» начинает мониторинг строительного рынка в регионе. Работа будет проводиться в рамках общественного контроля за исполнением «майских» указов, поскольку реализация долгосрочной государственной экономической политики зависит в том числе и от действий властей по обеспечению условий для осуществления строительства, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

В первую очередь, внимание ОНФ будет обращено на государственные меры налогового стимулирования и администрирования предпринимательства, также будет оцениваться реальная работа органов власти по упрощению условий выделения и сокращению сроков оформления земельных участков. Кроме того, «фронтовики» планируют уделить особое внимание проблемам точечной застройки, обманутых дольщиков и формирования градостроительного плана г.Владивостока, которые, судя по количеству жалоб, поступающим в ОНФ, являются наиболее острыми темами. Основной задачей является улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, поскольку, согласно «майским указам» в области строительства должны осуществляться защита интересов предпринимателей, обеспечение их прав, присутствие иностранных компаний и рыночная конкуренция, подготовка профессиональных кадров.

Как сообщил руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» при Приморском региональном штабе ОНФ Алексей Тимченко, в ближайшее время «фронтовики» намерены изучить все трудности строительного бизнеса и провести серию мониторинговых мероприятий и дискуссий по этой проблеме. «К нам поступает огромное количество обращений от граждан, предпринимателей, юристов, общественных организаций, представителей бизнес-сообщества и других заинтересованных лиц. Эта проблематика также активно обсуждалась на конференции «Страна живет, пока работают заводы», которую Приморский региональный штаб ОНФ провел 26 мая. Все обращающиеся к нам в «Общероссийский народный фронт» в один голос говорят о том, что порядок оформления земельных участков для целей строительства в нашем регионе содержит системные ошибки, не позволяющие создавать здоровый честный и прозрачный бизнес. Некоторые предприниматели вообще оформляют разрешения на земельные участки и строительство годами. Вступившие в силу изменения законодательства в области земельного права ситуацию в Приморье, судя по всему, не улучшили, а даже, как полагают наши эксперты, ухудшили» - подчеркнул Тимченко.

Результатом работы ОНФ по мониторингу строительного рынка станут меры реагирования в отношении тех структур, которые тормозят развитие этой сферы предпринимательства в крае. Как сообщили в Приморском региональном штабе ОНФ, информация будет направлена как в органы власти, так и, при необходимости, в правоохранительные органы.

В июне «фронтовики» планируют провести заседание рабочей группы «Честная и эффективная экономика» по теме строительства, где будут рассматриваться результаты проведенного мониторинга.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.