Новый аэровокзал Владивостока принял первых пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 1 июня, ZRPRESS. Новый терминал аэропорта Владивосток, построенный в рамках подготовки города к саммиту АТЭС, 1 июня обслужил первых пассажиров. Первыми современное здание аэровокзала опробовали 148 пассажиров рейса XF/SU 4643 авиакомпании "Владивосток Авиа" по маршруту Новосибирск – Хабаровск - Владивосток.

Как сообщила пресс-служба ОАО "Международный аэропорт Владивосток", целью тестового приема стала проверка готовности персонала, оборудования и технологий к работе в условиях новой инфраструктуры.

Сценарий тестового приема включил в себя посадку воздушного судна на ИВПП-1, руление по новым рулежным дорожкам, заруливание на новый перрон (А), стыковку воздушного судна с телескопическим трапом, обслуживание багажа пассажиров при помощи новой багажной системы.

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Константин МАХОВ поставил тестовому приему оценку "удовлетворительно". "Апробация прошла успешно, есть отдельные недочеты, которые в дальнейшем будут устранены", - сообщил чиновник.

По его словам, второй тестовый рейс запланирован на 20-25 июня.

На первом этапе новый аэровокзал сможет обслуживать до 2,5 млн пассажиров в год. "Этого вполне достаточно, чтобы для приема гостей саммита АТЭС. В дальнейшем, с увеличением пассажиропотока, этот показатель может вырасти до 5 млн пассажиров в год", - сказал Константин Махов.

По его словам, в развитие аэропорта Владивосток уже вложено около 10 млрд рублей.

Строительство нового международного терминала началось в августе 2009 года. Уровень комфортности терминала соответствует стандарту "С" в соответствии с классификацией, принятой в руководстве ИАТА для проектирования (Airport Terminal Reference Manual 8 th Edition, April 1995 ИАТА). Новый терминал имеет пропускную способность 1 360 человек в час.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».