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Студотряды обслужат саммит во Владивостоке
Идея создания специальных студотрядов, которые будут помогать дачникам собирать урожай, а также работать в специально созданных для гостей саммита АТЭС летних кафе, нашла поддержку и у студенчества, и у бизнеса.
Напомним, с инициативой создания торговых, сервисных и сельскохозяйственных студенческих отрядов, которые будут работать в Приморье в период подготовки и проведения саммита АТЭС во Владивостоке выступила Тихоокеанская торгово-производственная компания и краевой штаб студенческих отрядов. Теперь к инициативной группе присоединились ООО «Вишневый сад», Ассоциация садоводческих и дачных некоммерческих товариществ Приморского края, а также волонтеры ВГУЭС и Комитет по делам молодежи администрации Владивостока.
«Идея открыть на «дачных километрах» пункты сбора ягод – неплохая, - говорит Анна ЧУДИНОВА, председатель ассоциации садоводческих и дачных некоммерческих товариществ Приморского края. - Конечно, у кого-то есть излишки ягоды, которые дачники готовы сдавать на заготпункты. Но сегодня дачные общества все привели в такой упадок, что нам в первую очередь студенческие отряды нужны для того, чтобы навести порядок. А потом будем открывать сборочные пункты. Предлагаю в этом году сделать один пилотный проект на Сиреневке, например. Если он будет успешен, в следующем году распространить опыт на другие товарищества».
ООО «Вишневый сад» готов помочь инициативной группе в открытии летних кафе.
«Если это будет продукция для гостей саммита, мы можем предложить соответствующие пирожные, прохладительные напитки на ягодах, - говорит Оксана ТЕНЬКОВА, генеральный директор ООО «Вишневый сад». – Кроме этого, мы могли бы отобрать из числа студентов тех, кто сможет работать в летних кафе – ведь для этого необходимы определенные компетенции, и обучить их сервису».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».
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