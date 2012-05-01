ДВФУ, ОСК и IMG будут вместе готовить корабелов

25 апреля и. о. ректора ДВФУ Игорь ВАТУЛИН и директор Инженерной школы Александр БЕККЕР встретились с представителями немецкой судостроительной компании Ingenieurtechnik und Maschinenbau GmbH (IMG) и топ-менеджерами Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), который входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

– Наш основной партнер и заказчик – ОСК и ее непосредственный представитель в регионе – ДЦСС, – отметил Александр Беккер. – В сотрудничестве с немецким технологическим партнером IMG мы сможем готовить специалистов-корабелов для нашего региона еще более высокого класса. Мы также уже договорились с IMG и о других формах сотрудничества, в том числе о проведении совместных научных исследований.

«Золотой Рог».