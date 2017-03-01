В московский суд поступило заявление о признании банкротом Дальневосточного морского пароходства

В компании заявляют, что до такого исхода дело не дойдет

В Арбитражный суд Москвы поступил иск ООО «Управляющая компания «Капиталъ» о признании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) банкротом. Суд пока не принял заявление к производству.

В пресс-службе FESCO сообщили, что компания находится в диалоге со своими кредиторами и рассчитывает на то, что найдет решение, которое удовлетворит обе стороны.

В ноябре прошлого года Интерпромбанк заявлял о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о признании FESCO банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности.

ДВМП испытывает проблемы с обслуживанием долга c мая 2016 года, когда FESCO допустила дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости на 401,5 млн рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг. Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения.

Досье «Золотого Рога»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. FESCO принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы насчитывает 20 судов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток