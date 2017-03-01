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Московский суд принял заявление о признании банкротом Дальневосточного морского пароходства
В компании заявляют, что до такого исхода дело не дойдет
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Управляющая компания «Капиталъ» о признании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) банкротом. Дата рассмотрения иска еще не назначена
Ранее Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ДВМП на решение о взыскании по иску УК «Капиталъ» с пароходства 256,5 млн рублей в счет досрочного погашения облигаций выпуска БО-02.
В пресс-службе FESCO сообщили, что компания находится в диалоге со своими кредиторами и рассчитывает на то, что найдет решение, которое удовлетворит обе стороны.
В ноябре прошлого года Интерпромбанк заявлял о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о признании FESCO банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности.
ДВМП испытывает проблемы с обслуживанием долга c мая 2016 года, когда FESCO допустила дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости на 401,5 млн рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг. Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения.
Досье «Золотого Рога»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. FESCO принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы насчитывает 20 судов.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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