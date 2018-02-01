Дальневосточное морское пароходство ждут серьезные перемены

У компании могут появиться новые владельцы

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCO) планирует увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. При этом FESCO может покинуть коренной приморец Владимир КОРЧАНОВ, занимающий должность первого вице-президента.

Владимир Никодимович Корчанов в 1987 году окончил Дальневосточное Высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности «инженер-судоводитель (судовождение на морских путях)», а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В FESCO начал работать в 1987 году в должности помощника капитана, последние годы занимал в группе различные руководящие позиции, входит в правление ПАО «ДВМП».

На данный момент группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций пароходства, еще 23,8% владеет GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото FESCO.