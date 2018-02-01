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Дальневосточное морское пароходство ждут серьезные перемены

01 Февраля 2018, 08:01 | Владивосток

У компании могут появиться новые владельцы

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, входит в Транспортную группу FESCO) планирует увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. При этом FESCO может покинуть коренной приморец Владимир КОРЧАНОВ, занимающий должность первого вице-президента.

Владимир Никодимович Корчанов в 1987 году окончил Дальневосточное Высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности «инженер-судоводитель (судовождение на морских путях)», а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В FESCO начал работать в 1987 году в должности помощника капитана, последние годы занимал в группе различные руководящие позиции, входит в правление ПАО «ДВМП».

На данный момент группе «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций пароходства, еще 23,8% владеет GHP Group, 17,4% - TPG, 4,9% - East Capital.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото FESCO.

Автор:
Теги: группа "сумма"  fesco  ДВМП  Зиявудин Магомедов  допэмиссия 



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Комментарии

  • Псевдоним12:27, 01.02.2018#

    Устарелая инфа, давно уже Корчанова ушли из ДВМП. . там давно уже беспредел Магомедовых во Всей ТК Феско творится. . разваливают группу. . .

  • Люблю путина13:57, 01.02.2018#

    Капитанам кораблей пустыни нужно не флотом руководить, а верблюдов пасти, они все перепутали, взяли кораблики поиграть и все прос. . . . ли. 1975 год в ДВПМ 278 судов, год 2018 15 судов. Как говорил фюрер в 2003 году :- мы возродим рассейский флот. Возродили, как впрочем и все остальное.

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