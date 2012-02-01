Туристско-рекреационная зона на о. Русском ищет резидентов

«Золотой Рог» начинает серию публикаций под новой рубрикой. Первым экспертом выступает один из самых авторитетных людей в Приморье экс-спикер, а ныне председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности Виктор ГОРЧАКОВ:

- На площадке ДВФУ состоялось совещание, где представители Минрегионразвития озвучил свое понимание создания туристско-рекреационной зоны на острове Русском. Был показан интересный опыт создания подобных зон в Сингапуре, который очень привлекателен и вызывает зависть. Но там эффект достигается многими факторами - благоприятный климат, высокая плотность населения, плюс достаточно четкая и ясная политика руководства страны. Ссылались московские разработчики и на пример французского технопарка «София Антиполис».

Это все весьма интересно и познавательно, но вряд ли эти примеры могут быть прагматично использованы в наших условиях. Все-таки средиземноморье и юг Франции - это не восточное побережье Японского моря. Ведь когда проходило обсуждение проектов, во Владивостоке было более 20 градусов мороза, дул сильный северный ветер. Я специально обращаю за это внимание, потому что если бы такое совещание состоялось непосредственно на Русском, то число сторонников создания там зоны резко сократилось бы. Нельзя не считаться с особенностями климата острова: достаточно жесткая зима, сильные ветра и туманы летом. Справедливости ради отмечу, что разработчики программы при перечислении сильных и слабых сторон проекта указывают на этот минус, но он стоит у них в списке далеко не первоочередным. А ведь если говорить о желании людей ехать туда, то удобство и комфортность места очень важны. Поэтому нам ближе наработки, которые есть в Финляндии и Канаде.

Еще одно обстоятельство, которое хочу отметить, - это попытка совмещения разных логик развития острова, а именно создание туристско-рекреационной зоны, совмещенной с развитием серии инновационных деревень. Считаю, что это очень интересная идея, она активно обсуждалась, но если говорить о нашей действительности, то инновационные деревни разумнее создавать в пригороде Владивостока, где находятся институты ДВО РАН и заброшенные заводы Министерства обороны, используемые сегодня для хранения продуктов и продажи мебели. Фактически государство уже раз вложило средства в серьезные сооружения, и создавать что-то новое, тем более в отсутствие трудовых ресурсов на острове вряд ли экономически целесообразно. Встает еще один вопрос - если на Русском будут созданы деревни, то мы должны проложить сеть дорог и обеспечить пребывание там людей. А это дополнительная нагрузка на экологию острова, на окружающую среду. И тогда потеряется прелесть нетронутости острова, его уникальность. Поэтому совмещать эти проекты вряд ли разумно.

Следующее замечание: разработчики очень активно использовали мировой опыт, что само по себе симпатично, но гораздо меньше использовали опыт наработок, которые были сделаны у нас в Приморье различными специалистами. В 2006 году мы предлагали свое видение развития острова, но программу обошли вниманием. Возможно, там не было той лексики, которая сопровождает последние представления, но там был реальный учет народонаселения, климата, интереса жителей. Мы должны исходить из того, что это место должно быть привлекательным прежде всего для приморцев и для приезжающих туда, а не просто реализовать симпатичную модель, но не привязанную к реалиям и жизненным интересам людей. Считаю, что федеральным разработчикам необходимо учесть те пожелания, которые высказали участники обсуждения.

Наконец, еще один из важных вопросов - нам необходимо «рождение» резидентов, которые были бы заинтересованы в развитии острова. Пока их нет. Сейчас главным инвестором выступает государство, но оно не будет непрерывно тратить деньги на поддержание этой схемы. Надо думать, каким образом привлечь частный капитал.

Одна из проблем в том, что есть серьезные вопросы закрепления земли за турзонами. Практика показывает, что Минобороны с колоссальным трудом делится землей, несмотря на участие в этих делах первых лиц государства. Нет основания думать, что оно с легкостью расстанется с землей и в данном случае. А если не будет решен земельный вопрос, все остальное повисает в воздухе. Необходим климат благожелательности, а его пока нет. В качестве резидентов могли бы выступить представители других государств, и такие предложения по вхождению на о. Русский в качестве резидентов высказывают ряд фирм Японии. Среди российских фирм пока нет никого. Вопрос открыт.

«Золотой Рог».