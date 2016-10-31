www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 59.74 р.
EUR: 68.68 р. 10 CNY: 92.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо

31 Октября 2016, 13:00 | В России

Минфин России начал разрабатывать законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) от реализации нефти, который добытчики будут уплачивать после достижения окупаемости проектов. Об этом сообщет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в СМИ.

Пока срок переходного периода не предусмотрен, а планируемый срок вступления в силу закона - январь 2018 года. Об этом говорится в уведомлении Минфина, опубликованном на едином портале раскрытия информации госорганами. В справке к законопроекту уточняется, что НДД коснется новых и зрелых месторождений, разработка которых нерентабельна в нынешних налоговых условиях.

В июне этого года министр энергетики РФ Александр Новак подчеркивал, что пилотные проекты по новой системе налогообложения в нефтянке необходимо ввести в следующем году, а значит, принять закон нужно во второй половине 2016-го. Кроме того, на пилоты должны дать согласие сами компании, говорил министр.

Минфин и Минэнерго занимаются разработкой законопроекта о новом налоге для отрасли более двух лет, и изначально предполагалось введение налога на финансовый результат (НФР). Минфин этот вариант не поддержал, опасаясь выпадения доходов федерального бюджета. Позиции ведомств сблизились минувшим летом, однако детали законопроекта пока неизвестны. Основное сохранившееся разногласие - внедрять налоговые новации сразу для всех участников отрасли (идея Минфина) или протестировать его в течение нескольких лет на пилотных месторождениях (идея Минэнерго).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: бензин  дизель 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru