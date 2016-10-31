В России сильно подорожают бензин и дизельное топливо

Минфин России начал разрабатывать законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) от реализации нефти, который добытчики будут уплачивать после достижения окупаемости проектов. Об этом сообщет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в СМИ.

Пока срок переходного периода не предусмотрен, а планируемый срок вступления в силу закона - январь 2018 года. Об этом говорится в уведомлении Минфина, опубликованном на едином портале раскрытия информации госорганами. В справке к законопроекту уточняется, что НДД коснется новых и зрелых месторождений, разработка которых нерентабельна в нынешних налоговых условиях.

В июне этого года министр энергетики РФ Александр Новак подчеркивал, что пилотные проекты по новой системе налогообложения в нефтянке необходимо ввести в следующем году, а значит, принять закон нужно во второй половине 2016-го. Кроме того, на пилоты должны дать согласие сами компании, говорил министр.

Минфин и Минэнерго занимаются разработкой законопроекта о новом налоге для отрасли более двух лет, и изначально предполагалось введение налога на финансовый результат (НФР). Минфин этот вариант не поддержал, опасаясь выпадения доходов федерального бюджета. Позиции ведомств сблизились минувшим летом, однако детали законопроекта пока неизвестны. Основное сохранившееся разногласие - внедрять налоговые новации сразу для всех участников отрасли (идея Минфина) или протестировать его в течение нескольких лет на пилотных месторождениях (идея Минэнерго).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.