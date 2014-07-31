Рабочий день летом приказано сокращать на 1-4 часа

Роструд выпустил для работодателей рекомендации по организации рабочего процесса при жаркой погоде. Как напоминает ведомство, согласно действующим санитарным нормам, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при 30,5 градуса - на четыре, пишут «Известия».

По словам начальника управления федерального надзора за соблюдением трудового законодательства Роструда Егора ИВАНОВА, введение такого режима работы - в интересах работодателей.

- Работа в душных некондиционируемых помещениях может стать причиной обострения хронических заболеваний. Поэтому в интересах работодателя обеспечить комфортный температурный режим в офисах и производственных помещениях. Сложно ожидать эффективной работы от изнуренных жарой сотрудников, - заявил он.

Трудовые инспекторы рекомендуют работодателям обеспечить кондиционирование на рабочих местах, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха и предоставлять краткосрочные оплачиваемые отпуска.

При этом оплата таких вынужденных отпусков может производиться в соответствии с ч. 2 ст. 157 Трудового кодекса как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей средней зарплаты.

Кроме того, как указывает Роструд, во время аномальной жары работодатель может перенести работу некоторых работников из офиса домой, продлить обеденный перерыв, чтобы люди могли выходить на прогулки и дышать воздухом, изменить режим и график труда, например, на час раньше начинать производственную деятельность и на час раньше заканчивать (при этом все нововведения должны быть прописаны в дополнительных соглашениях к трудовому договору).

- Вообще ученые выяснили, что повышение температуры на каждый градус выше +26 снижает работоспособность сотрудников на 10%, поэтому действительно зря мучить людей жарой не в интересах работодателя, - говорит аналитик экспертного центра Taxadmin.ru Максим Ратников. - Кроме того, обязанность обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда прямо прописаны в Трудовом кодексе. Если нет денег на кондиционер - отпустите людей домой.

- В своей практике я сталкивался с тем, что в условиях аномальной жары в помещении моей компании стало слишком жарко - и мы тут же поставили кондиционеры, - рассказывает адвокат Сергей Жорин. - Сейчас прослеживается тенденция на улучшение условий труда, и это очень позитивно: ведь понятно, что в целом по России условия труда хуже, чем во многих странах и это сильно отражается на производительности.

В случае если работодатель всё же не хочет улучшать условия труда, жаловаться можно не только в трудовую инспекцию, но и в прокуратуру, и в Роспотребнадзор, считает Ратников. Инспектор по труду может наложить существенный штраф на компанию-нарушителя - до 50 тыс. рублей или приостановить через суд деятельность предприятия на 90 суток, если признает, что условия труда на производстве являются опасными для жизни. Плюс по решению суда директору может грозить дисквалификация на срок до трех лет.

- Но иногда бывает достаточно просто подать жалобу своему руководителю, - отмечает Ратников. - Более того, если температура в помещении высокая, работники просто обязаны сообщать об этом своему непосредственному руководителю для того, чтобы работодатель принял меры (ст. 21 ТК РФ.). Получив такое сообщение, работодатель обязан три раза в течение рабочего дня заменять температуру и составлять протокол. Если после составления протокола продолжительность рабочего времени не сокращена, работник имеет право отказаться от выполнения работы (ст. 220 ТК РФ) - просто уведомив об этом работодателя в письменном виде.

В Роструде рекомендуют гражданам активнее отстаивать свои права.

- Если в Роструд поступят жалобы на нарушения работодателем условий труда при работе в жаркое время года, то это основание для внеплановой проверки, - рассказал «Известиям» Егор Иванов. - Такое нарушение будет однозначно квалифицировано как угроза жизни и (или) здоровью, и в этом случае инспектор выйдет на проверку незамедлительно и без предварительного согласования с прокуратурой.