Зарплата рабочих достигает 120 тысяч рублей

В последнее время в России наблюдается рост престижа рабочих профессий. Связано это с тем, что зачастую высококвалифицированный мастер получает больше, чем «белые воротнички» средней руки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно информации портала Superjob.ru, сегодня специалистам рабочих профессий в Москве и Санкт-Петербурге готовы платить до 120 000 рублей в месяц, причем самыми высокооплачиваемыми являются сварщики, пишет «РГ».

В то же время водителей грузовиков, маляров-штукатуров, машинистов экскаватора, промышленных альпинистов и фрезеровщиков приглашают на работу с зарплатой до 100 000 рублей.

При этом самыми низкооплачиваемыми профессиями считаются грузчики, стропальщики и операторы фасовочного оборудования, которым готовы платить до 55 000 рублей.

«На аналогичную зарплату мастера могут рассчитывать и в регионах. Особенно там, где реализуются крупные проекты. Например, на Дальнем Востоке или в Сибири специалистов часто приглашают работать вахтовым методом, предоставляют им бесплатно жилье и питание», - рассказал член генсовета «Деловой России» Антон Степанов.

При этом эксперты сетуют на низкую мобильность россиян, когда специалисты отказываются ехать на работу «за тридевять земель».

«Квалифицированные рабочие входят в число одних из самых популярных категорий персонала по числу открытых вакансий. При этом действительно квалифицированные рабочие - это очень дефицитный персонал», - отметила старший аналитик рекрутингового портала Ольга Чекалдина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.