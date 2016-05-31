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Зарплата рабочих достигает 120 тысяч рублей

31 Мая 2016, 16:58 | В России

В последнее время в России наблюдается рост престижа рабочих профессий. Связано это с тем, что зачастую высококвалифицированный мастер получает больше, чем «белые воротнички» средней руки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно информации портала Superjob.ru, сегодня специалистам рабочих профессий в Москве и Санкт-Петербурге готовы платить до 120 000 рублей в месяц, причем самыми высокооплачиваемыми являются сварщики, пишет «РГ».

В то же время водителей грузовиков, маляров-штукатуров, машинистов экскаватора, промышленных альпинистов и фрезеровщиков приглашают на работу с зарплатой до 100 000 рублей.

При этом самыми низкооплачиваемыми профессиями считаются грузчики, стропальщики и операторы фасовочного оборудования, которым готовы платить до 55 000 рублей.

«На аналогичную зарплату мастера могут рассчитывать и в регионах. Особенно там, где реализуются крупные проекты. Например, на Дальнем Востоке или в Сибири специалистов часто приглашают работать вахтовым методом, предоставляют им бесплатно жилье и питание», - рассказал член генсовета «Деловой России» Антон Степанов.

При этом эксперты сетуют на низкую мобильность россиян, когда специалисты отказываются ехать на работу «за тридевять земель».

«Квалифицированные рабочие входят в число одних из самых популярных категорий персонала по числу открытых вакансий. При этом действительно квалифицированные рабочие - это очень дефицитный персонал», - отметила старший аналитик рекрутингового портала Ольга Чекалдина.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: рабочие специальности  профессия  кадры 



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Комментарии

  • Панаська17:42, 31.05.2016#

    это те сварщики которые трубы для плешивого варят , местных туда не берут бригады приезжают укомплектованные даже повара свои ибо ЗП лошадиные

  • Псевдоним11:39, 07.06.2016#

    Это верно. На том же Дальзаводе, где выполняются, типа "крупные заказы" для Роснефти, работают исключительно москвичи и ко. Местных туда никто даже не пускает, а о их трудоустройстве и вопроса не стоит. По телевизору постоянно рапортуют, что "очередная крупная столичная компания "пришла во Владивосток, и сейчас мы наконец-то заживём . . . ", а на деле, для местных это значит, что их места займут "мАсквичи" (в политике так-же происходит). Вот такое вот развитие ДВ, без развития самого населения ДВ.

  • Veles 17:54, 31.05.2016#

    Эт что это за конторы на ДВ которые стока платят работягам?)) сказочники)))))))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:06, 31.05.2016#

    ПОКАЖИТЕ, это где столько платят??????????

  • 1111111111111......21:22, 31.05.2016#

    Это на луне платят , байки плешивого.

  • Алекс21:42, 31.05.2016#

    Наслышаны о зарплатах на ДВ !!! Пример -строительство космодрома !!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј12:21, 07.06.2016#

    Там дальневосточников даже не было (только территория). Так что это зарплаты "столичников", если быть честными.

  • Псевдоним21:49, 31.05.2016#

    в примавтодоре!

  • 12309:19, 01.06.2016#

    Начисление 120тр - это понятно (з/пл для приезжих-хорошая стиралка для бюджетных ср-в) Сколько им на руки выдают?

  • Р В РЎСџ09:21, 01.06.2016#

    Очередная кремлёвская байка о счастливой жизни в стране-брехня!

  • Vik5512:28, 01.06.2016#

    Врут, собаки!

  • Псевдоним19:33, 05.06.2016#

    ВРАНЬЕ ВСЕ

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