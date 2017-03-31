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4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
Органы прокуратуры 4 апреля проведут первый Всероссийский день приема предпринимателей, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Бизнесмены смогут обратиться со своими вопросами и жалобами как лично, так и через социальные сети, пишут «Известия». Прием пройдет во всех структурных подразделениях ведомства, от ГП до районных прокуратур.
Аналогичные дни приема будут проводиться каждый первый вторник месяца, подчеркнул Александр Куренной. Он отметил, что проект инициировал глава ведомства Юрий Чайка.
— Цель — обеспечить возможность прийти на профильный прием и поговорить со специалистами о насущных проблемах, — сказал спикер Генпрокуратуры.
— Предприниматели, а также те, кто планирует заняться бизнесом, смогут обратиться в ближайшее структурное подразделение органов прокуратуры как по вопросам ущемления своих прав, так и за правовой информацией. Вести прием будут прокуроры, специализирующиеся на надзоре за исполнением федерального законодательства и надзоре за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
В день приема на официальных аккаунтах Генпрокуратуры в социальных сетях появятся тематические посты, в комментариях к которым пользователи смогут задать свои вопросы или описать проблемную ситуацию. Таким образом планируется обеспечить интерактивную коммуникацию с бизнесменами и сделать обращение в органы прокуратуры максимально простым.
В Генпрокуратуре «Известиям» напомнили, что с июня 2016 года ведомства принимает обращения предпринимателей по специально выделенному адресу электронной почты. На этот адрес поступило более 700 обращений, большая часть из которых связана с невыплатой бизнесменам обязательств по госконтрактам и муниципальным контрактам. Этой проблеме было посвящено совещание Генпрокуратуры по вопросам обеспечения прав предпринимателей, которое 24 марта провел в Екатеринбурге Юрий Чайка с участием губернаторов из 41 региона РФ.
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