C 1 апреля АИЖК запускает упрощенную линейку ипотечных продуктов

Это позволит легче ориентироваться при выборе ипотечного продукта как заемщикам, так и партнерам. По мнению АИЖК, это положительно отразится на выдаче кредитов (займов), пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Новая линейка ипотечных кредитов: «Ипотека с государственной поддержкой» - ставки 11,5-12%;

«Приобретение квартиры на этапе строительства» - ставки от 13,25%; «Приобретение готового жилья» - ставки от 13,75%; «Перекредитование» – ставки от 13,75%.

Линейка продуктов АИЖК структурируется с учетом целей, на которые оформляется ипотечный кредит.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.