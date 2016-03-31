Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
C 1 апреля АИЖК запускает упрощенную линейку ипотечных продуктов
31 Марта 2016, 14:25 | В России
Это позволит легче ориентироваться при выборе ипотечного продукта как заемщикам, так и партнерам. По мнению АИЖК, это положительно отразится на выдаче кредитов (займов), пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Новая линейка ипотечных кредитов: «Ипотека с государственной поддержкой» - ставки 11,5-12%;
«Приобретение квартиры на этапе строительства» - ставки от 13,25%; «Приобретение готового жилья» - ставки от 13,75%; «Перекредитование» – ставки от 13,75%.
Линейка продуктов АИЖК структурируется с учетом целей, на которые оформляется ипотечный кредит.
Автор:
Новости тематики
- Ставка пошла вниз
- Mastercard будет штрафовать банки за отсутствие бесконтактной оплаты
- Банкиры поплатятся за плохую репутацию
- С 16 мая Банк России проводит онлайн вебинары
- Японский госбанк может предоставить Сбербанку суперкредит в иенах
- Сбербанк принял участие в Российско-Китайском ЭКСПО
- Сбербанк вновь признан самым клиентоцентричным банком России
- На ПМЭФ Сбербанк и компания "1С" заключили соглашение о сотрудничестве
- Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса
- Мобильное приложение Сбербанк Онлайн стало первым в рейтинге функциональности
Новости раздела
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
Loading...