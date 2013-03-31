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В России узаконили труд фрилансеров
Документ предполагает, что сотрудник, работающий вне офиса, может распределять свое рабочее время и отдых по собственному усмотрению. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения о его изменении могут заключаться с помощью обмена электронными документами.
Работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения договора обязан направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением экземпляр трудового договора на бумажном носителе.
По желанию работника разрешается не записывать сведения о дистанционной работе в трудовую книжку. В этом случае основным документом о трудовой деятельности или стаже является экземпляр трудового договора о дистанционной работе, пишет РИА "Новости".
Новый закон коснется в основном представителей так называемых свободных профессий — журналистов, программистов, переводчиков и дизайнеров, а также тех, кто трудится на дому в отрыве от офиса или производства. Принятие изменений позволит встроить в цивилизованную систему трудовых отношений многих дистанционных работников, число которых сегодня, по некоторым данным, измеряется сотнями тысяч человек, говорится в сопроводительных документах.
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