www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

В России узаконили труд фрилансеров

31 Марта 2013, 19:41 | В России

27 марта Совфед одобрил закон, обязывающий работодателей заключать трудовые договоры с дистанционными работниками. Поправки вносятся в Трудовой кодекс РФ и закон "Об электронной подписи".

Документ предполагает, что сотрудник, работающий вне офиса, может распределять свое рабочее время и отдых по собственному усмотрению. Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения о его изменении могут заключаться с помощью обмена электронными документами.

Работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения договора обязан направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением экземпляр трудового договора на бумажном носителе.

По желанию работника разрешается не записывать сведения о дистанционной работе в трудовую книжку. В этом случае основным документом о трудовой деятельности или стаже является экземпляр трудового договора о дистанционной работе, пишет РИА "Новости".

Новый закон коснется в основном представителей так называемых свободных профессий — журналистов, программистов, переводчиков и дизайнеров, а также тех, кто трудится на дому в отрыве от офиса или производства. Принятие изменений позволит встроить в цивилизованную систему трудовых отношений многих дистанционных работников, число которых сегодня, по некоторым данным, измеряется сотнями тысяч человек, говорится в сопроводительных документах.


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: кадры  электронная подпись  фрилансеры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:22, 02.04.2013#

    Гиблое дело. Не взлетит тема.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru