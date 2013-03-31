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Магазинам рядом с соцобъектами дадут полгода на торговлю алкоголем
"То есть в случае появления социального объекта лицензия на продажу прекращается не сразу, а по истечении шести месяцев", — сказал он на собрании Ассоциации компаний розничной торговли.
Согласно действующим нормам, при открытии рядом с магазином любого объекта спортивной, медицинской, образовательной и других подобных категорий точка сразу же лишается лицензии на продажу алкоголя. По словам Евтухова, поправки нужны для исключения недобросовестной конкуренции. Сейчас можно открыть, например, какие-нибудь курсы рядом с магазином, и он будет вынужден сразу же прекратить торговлю алкоголем, которая приносит ему существенную выручку, и, возможно, даже закрыться.
Кроме того, Минпромторг предлагает уточнить в законодательстве перечень социальных объектов, на прилегающих территориях которых нельзя продавать алкоголь. "Мы предлагаем ограничить перечень медицинских организаций учреждениями, которые относятся к государственной и муниципальной системе здравоохранения. Таким образом, всевозможные частные стоматологические, массажные салоны не должны подпадать под действие этой нормы. То же касается объектов спорта: боулинги, фитнес-клубы предлагаем исключить, так как это создано больше для развлечений", — пояснил замминистра.
Все эти предложения ведомство направило в Росалкогольрегулирования (РАР), пишет РИА "Новости".
Минпромторг также направил в РАР замечания по поправкам в закон о госрегулировании оборота алкогольной продукции. Замечания касаются положений, "усложняющих жизнь" ритейлерам. "Например, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции дает право на закупку алкоголя по договору поставки, а также его хранение только в местах продажи. Получается, что иметь склад вне своих торговых объектов нельзя", — прокомментировал Евтухов поправки.
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