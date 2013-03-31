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Магазинам рядом с соцобъектами дадут полгода на торговлю алкоголем

31 Марта 2013, 19:14 | В России

Минпромторг РФ предлагает ввести шестимесячный переходный период, в течение которого магазины после открытия рядом с ними социального объекта еще смогут продавать алкоголь, сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов.

"То есть в случае появления социального объекта лицензия на продажу прекращается не сразу, а по истечении шести месяцев", — сказал он на собрании Ассоциации компаний розничной торговли.

Согласно действующим нормам, при открытии рядом с магазином любого объекта спортивной, медицинской, образовательной и других подобных категорий точка сразу же лишается лицензии на продажу алкоголя. По словам Евтухова, поправки нужны для исключения недобросовестной конкуренции. Сейчас можно открыть, например, какие-нибудь курсы рядом с магазином, и он будет вынужден сразу же прекратить торговлю алкоголем, которая приносит ему существенную выручку, и, возможно, даже закрыться.

Кроме того, Минпромторг предлагает уточнить в законодательстве перечень социальных объектов, на прилегающих территориях которых нельзя продавать алкоголь. "Мы предлагаем ограничить перечень медицинских организаций учреждениями, которые относятся к государственной и муниципальной системе здравоохранения. Таким образом, всевозможные частные стоматологические, массажные салоны не должны подпадать под действие этой нормы. То же касается объектов спорта: боулинги, фитнес-клубы предлагаем исключить, так как это создано больше для развлечений", — пояснил замминистра.

Все эти предложения ведомство направило в Росалкогольрегулирования (РАР), пишет РИА "Новости".

Минпромторг также направил в РАР замечания по поправкам в закон о госрегулировании оборота алкогольной продукции. Замечания касаются положений, "усложняющих жизнь" ритейлерам. "Например, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции дает право на закупку алкоголя по договору поставки, а также его хранение только в местах продажи. Получается, что иметь склад вне своих торговых объектов нельзя", — прокомментировал Евтухов поправки.

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: нормы  алкоголь  торговля 



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Комментарии

  • 1234509:34, 05.04.2013#

    Рядом - это сколько метров?

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