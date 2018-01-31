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Ипотека уходит в интернет
84% потенциальных ипотечных заемщиков хотели бы воспользоваться электронными услугами банка при оформлении ипотеки, - сказал директор подразделения «Ипотечное кредитование» АИЖК Олег КОМЛИК на конференции «Ипотечное кредитование в России».
По его словам, на первом месте по востребованности стоит услуга подачи заявления из дома на одобрение кредита. В тройку лидеров вошли услуга по СМС-информированию и личный кабинет заемщика с возможностью взаимодействия с кредитором.
«Более 2/3 людей, готовых взять ипотеку, имеют опыт пользования электронными услугами», - добавил он. Олег Комлик напомнил, что с 1 июля 2018 года в России заработает электронная ипотечная закладная.
«Весь процесс одобрения, выдачи и сопровождения ипотеки в России должен переходить в электронный вид. Электронная закладная - недостающее звено для полноценного перевода ипотеки в электронный формат», - пояснил он.
Ранее генеральный директор АИЖК Александр ПЛУТНИК заявлял, что все сервисы необходимо переводить в электронный вид в соответствии с современными требованиями.
«С точки зрения ипотеки, перевод в электронный формат, очевидно, сокращает издержки банков на выдачу и сопровождение кредитов и оказывает влияние на снижение ставки», - говорил он.
Также в АИЖК отмечали, что принятие законопроектов об электронной закладной и полной стоимости кредита повысит прозрачность ипотечного рынка.
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